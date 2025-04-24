Sağlık Bakanlığı'ndan Depremde Çalışan Sağlık Çalışanlarına Minnet

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı. Bakanlık paylaşıma, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız" notunu düştü. - ANKARA