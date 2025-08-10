Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "(Balıkesir depremi) Şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "(Balıkesir depremi) Şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "(Balıkesir depremi) Şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
