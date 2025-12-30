Haberler

Kar altında masalsı görüntüler sunan UNESCO Kenti Safranbolu dron ile görüntülendi

Kar altında masalsı görüntüler sunan UNESCO Kenti Safranbolu dron ile görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, kar manzaralarıyla büyüleyici bir görüntü sunuyor. Tarihi konakları ve sokaklarıyla kış mevsiminde adeta bir masal diyarı haline geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar manzaraları dron ile görüntülendi. Güneş'in açmasıyla birlikte ilçe genelinde karla kaplı birçok nokta gözler önüne serildi.

Tarihi konakları, dar sokakları ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Safranbolu kış mevsiminde bembeyaz kar örtüsüyle adeta bir masal diyarına dönüştü.

"Sakin şehir" unvanına sahip Cittaslow ağı içinde yer alan "Kendini koruyan kent", "Osmanlı'nın parmak izi" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçenin karla kaplanmış görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüler kar manzarasıyla birleşerek muazzam bir görsel şölen sundu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu