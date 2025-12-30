Kar altında masalsı görüntüler sunan UNESCO Kenti Safranbolu dron ile görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar manzaraları dron ile görüntülendi. Güneş'in açmasıyla birlikte ilçe genelinde karla kaplı birçok nokta gözler önüne serildi.

Tarihi konakları, dar sokakları ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Safranbolu kış mevsiminde bembeyaz kar örtüsüyle adeta bir masal diyarına dönüştü.

"Sakin şehir" unvanına sahip Cittaslow ağı içinde yer alan "Kendini koruyan kent", "Osmanlı'nın parmak izi" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçenin karla kaplanmış görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüler kar manzarasıyla birleşerek muazzam bir görsel şölen sundu. - KARABÜK