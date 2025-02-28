Safranbolu'da 'Yanık Safran' Tatlısı Tescillendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işletmeci, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranı kullanarak yaptığı özgün tatlısı 'Yanık Safran'ı, Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescilletti.

İlçedeki Gülevi işletmecisi yüksek mimar İbrahim Canbulat, 2008 yılından itibaren Safranbolu Safranının gelişimini desteklemek ve tanıtımını yapmak için yoğun çaba gösteriyor.

Canbulat, ilçe turizmi için önemli bir yere sahip olan safranın eşsiz lezzetini tatlıya yansıttı.

Yöresel tatlar arasında yeni bir alternatif sunmayı amaçlayan Canbulat, kendisine özgün yaptığı 'Yanık Safran'ı ile damakları tatlandırıyor.

Canbulat, kilosu 450 bin TL'den satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" adlandırılan safranı kullanarak yaptığı tatlısını 3 aylık çalışmanın ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescilletmeyi başardı.

Gazetecilere konuşan İbrahim Canbulat, Safranbolu'da safran üretiminin son yıllarda artış yaşanmasına rağmen gastronomide kullanılamadığını belirterek Gülevi işletmesinin 60'a yakın safranla ilgili lezzetleri bulunduğunu ve gelen misafirlere ikram ettiklerini söyledi.

Bu tatlardan birinin de 'Yanık Safran' olduğunu ifade eden Canbulat, özgün bir tatlı yaptıklarını belirtti.

"Bu tatlıyı yemek için rezervasyon yapıyorlar"

'Yanık Safranı' tatlısının çok fazla ilgi görmeye başladığını aktaran Canbulat, "Büyük gruplar sadece ve sadece bu tatlıyı yemek için rezervasyon yapıyorlar. O zaman da artık tescil edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Üç aylık bir süreçte hem adı hem yapılış tarzı Türk Patent ve Marka tarafından özgün bulundu ve bu tescil belgesi elimize ulaştı" diye konuştu.

Canbulat, tescilli tatlıdan sonra başka işletmelerinde safran gastronomisi için çalışmalar yapacağını düşündüğünü dile getirerek, 12 kişilik tatlı yapımında 2 gram safran kullandıklarını bildirdi. - KARABÜK