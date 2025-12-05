Safranbolu'nun şehir hafızası rüştiye mektebinde sergileniyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hizmete açılan 'Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi'nde şehrin hafızası sergileniyor.

Osmanlı padişahların Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından rüştiye olarak yaptırılan ve daha sonra müzeye dönüştürülen "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" 24 Kasım'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karabük Valiliği tarafından müzeye yönelik gezi programı düzenlendi. Programda Müze Bilim ve Yürütme Kurulu Üyesi Kerim Özdemir tarafından müzenin kuruluşu, içerisinde bulunan eserlerle ilgili basın mensupları bilgilendirildi.

Kentin tarihini, kültürel mirasını ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarmak için kurulan müze yerli ve yabancı turistlerinde uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor.

