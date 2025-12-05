Haberler

Safranbolu'nun şehir hafızası rüştiye mektebinde sergileniyor

Safranbolu'nun şehir hafızası rüştiye mektebinde sergileniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, şehrin tarihini sergileyen Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi 24 Kasım'da açıldı. Müze, kent kültürü ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarma hedefi ile faaliyet gösterecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hizmete açılan 'Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi'nde şehrin hafızası sergileniyor.

Osmanlı padişahların Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından rüştiye olarak yaptırılan ve daha sonra müzeye dönüştürülen "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" 24 Kasım'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karabük Valiliği tarafından müzeye yönelik gezi programı düzenlendi. Programda Müze Bilim ve Yürütme Kurulu Üyesi Kerim Özdemir tarafından müzenin kuruluşu, içerisinde bulunan eserlerle ilgili basın mensupları bilgilendirildi.

Kentin tarihini, kültürel mirasını ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarmak için kurulan müze yerli ve yabancı turistlerinde uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor.

Programa Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Valilik Basın ve Halklar İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turan Tekden, Müze Bilim ve Yürütme Kurulu Üyesi Kerim Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Esra Uslu katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.