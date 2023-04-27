Safranbolu'da halka maniye fideleri dağıtılıyor

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Uygulama ve Üretim Birimi tarafından üretilen ata tohumu (maniye) fideleri vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Uygulama ve Üretim Birimi tarafından üretilen ata tohumu (maniye) fideleri vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Yazıköy'de bulunan ve her geçen gün büyüyen, üretimi artan serada dağıtımı bizzat yapan belediye Başkanı Elif Köse, üretim biriminin bir fabrika gibi çalıştığını, neredeyse her çeşit sebzenin yetiştirildiğini söyledi.

Serada ayrıca çeşitli il ve ilçelerden de çok sayıda tohumun bulunduğunu kaydeden Köse, "Tohumlar burada oluşturulan 'Tohum Bankası'nda muhafaza ediliyor. Bununla birlikte 35 binin üzerinde de maniye fidesi elimizde mevcut. Maniye ilçemizle özdeşleşmiş bir domates türü. Biz ürettiğimiz bu fideleri vatandaşlarımızla da paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Sera da yalnızca sebze değil pek çok çeşitte çiçeğinde yetiştirilerek belediye bütçesine katkı sağladığını ifade Başkan Köse, üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, "Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Safranbolu Belediyesi'ni rutinden çıkarıp, üreten bir belediyeye dönüştürdü. Gerek ihtiyaç sahibine destek olmak gerekse ürettiğini paylaşmakla sosyal belediyeciliğin nasıl olacağını da göstermiş oldu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. - KARABÜK