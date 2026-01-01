UNESCO kenti Safranbolu'da buzdan görsel şölen

Karabük'ün Safranbolu'da hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle yamaç, kayalıklar ve tarihi konakların çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu.

Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özellikle yamaç ve kayalıklarda 20 ile 100 santimetre arasında değişen buz sarkıtları meydana geldi.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ilçedeki tarihi konakların çatı saçaklarında da oluşan sarkıtlar ile biriken karlar hem kartpostallık görüntüler hem de tehlike oluşturuyor.