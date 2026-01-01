Haberler

UNESCO kenti Safranbolu'da buzdan görsel şölen

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hava sıcaklıkları eksi 13 dereceye düşerken, yamaçlar ve tarihi konakların çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları görsel bir şölen sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarda oluşan bu görüntüler tehlike de oluşturuyor.

Karabük'ün Safranbolu'da hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle yamaç, kayalıklar ve tarihi konakların çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu.

Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özellikle yamaç ve kayalıklarda 20 ile 100 santimetre arasında değişen buz sarkıtları meydana geldi.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ilçedeki tarihi konakların çatı saçaklarında da oluşan sarkıtlar ile biriken karlar hem kartpostallık görüntüler hem de tehlike oluşturuyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak