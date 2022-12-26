- Sadece çocuğunun doğduğunu biliyor, ölmeden bir kez görmek istiyor 37 yaşındaki Turgay Telsiz, dini nikahlı yaşayıp ayrıldığı eşinin çocuğunu başka bir aileye evlatlık olarak verdiğini iddia ederek, 14 yıldır yüzünü dahi görmediği kızına kavuşmak istiyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde...

- Sadece çocuğunun doğduğunu biliyor, ölmeden bir kez görmek istiyor

37 yaşındaki Turgay Telsiz, dini nikahlı yaşayıp ayrıldığı eşinin çocuğunu başka bir aileye evlatlık olarak verdiğini iddia ederek, 14 yıldır yüzünü dahi görmediği kızına kavuşmak istiyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan37 yaşındaki Turgay Telsiz dini nikahlı yaşayıp ayrıldığı eşinin, çocuğunu başka bir aileye evlatlık olarak verdiğini iddia ederek, 14 yıldır yüzünü dahi görmediği kızına kavuşmak istiyor.

İddiaya göre, 37 yaşındaki Turgay Telsiz, 2005 yılında askerdeyken telefon ile görüştüğü E. A. ile arkadaşlık kurdu. Askerliği biten Telsiz, Adana'nın Kozan ilçesine gelerek tarım işçiliğine başlayıp burada ev tuttu. Karabük'te yaşayan E.A'da Telsiz'in yanına gelerek dini nikahlı bir şekilde beraber yaşamaya başladı. Aradan geçen 1 yıl sonunda E. A. hamile kaldı. Hamileliğinin 6. ayında Karabük'e giden Telsiz ve E.A., burada 1 ay kaldı. Daha sonra Turgay Telsiz, Osmaniye'ye geri döndü. 3 ay sonra 2008 yılının Nisan ayında Karabük Doğumevi'nde bir kız çocuğu dünyaya getiren dini nikahlı eşi Telsiz'i arayarak "Gel çocuğunu al" dedi. Karabük'e çocuğunu almaya giden Telsiz'e eşi iddiaya göre, "Ben çocuğu evlatlık verdim. Beni de unut, çocuğu da unut" dedi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan Turgay Telsiz, çaresizce memleketi Osmaniye'ye geri döndü. O gün bugündür yüzünü dahi hiç görmediği çocuğunu arayan Telsiz, çocuğunun E.A. tarafından başka bir aileye evlatlık verildiğini iddia etti.

Şu anda 14 yaşında olan ve kız çocuğu olduğunu bildiği çocuğunun yüzünü dahi hiç görmediğini belirten Turgay Telsiz, "Tüm bu iddialarımın gerçekliği zaten açığa çıktı. E. A. ve ailesi ile arkadaşları benim çocuğum doğduğu gün para karşılığı satarak evlatlık vermişler. Ben çocuğumu istiyorum. En azından bir defa yüzünü görmek istiyorum. Ben bir babayım, ölmeden önce çocuğumun yüzünü görmek benim hakkım. E. A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Hiçbir şey çıkmadı. Kadın elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.