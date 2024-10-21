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Şaban Hepekbiç, Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığına Seçildi

Şaban Hepekbiç, Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığına Seçildi
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Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği, yeni başkanı Şaban Hepekbiç öncülüğünde eğlence programı düzenledi. Etkinlikte engelli bireylerin topluma kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığına seçilen Şaban Hepekbiç ve yeni yönetimi özel çocuklar ve gençler için eğlence programı tertipledi. Etkinlikte yeni yönetim de kamuoyuna tanıtıldı.

Erzurumlu özel çocuklar ve gençler için eğlence programı tertiplendi. Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği'nin yeni başkanı Şaban Hepekbiç ve yeni yönetim kurulu tarafından dernek binasında düzenlenen eğlence programı yoğun bir ilgi gördü. Programda görev bayrağını Yahya Şaşi'den devralan çiçeği burnunda başkan Şaban Hepekbiç ve yeni yönetim kurulu üyeleri de basına tanıtıldı.

Zihinsel engelli bireyler topluma kazandırılmalı

Kendisinin de engelli çocuğunun olduğunu belirten Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç, zihinsel engelli bireylerin topluma kazandırılması gerektiğini söyledi. Hepekbiç, "Bu özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılım sağlamaları önündeki engelleri kaldırma, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarma, yeterli kaynak ve uzmanları bu konuya yönlendirmek hepimizin ahlaki sorumluluğudur" dedi.

Engelli çocuk sahibi annelere fedakarlıkları için teşekkürler

Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç, bir zihinsel engelli çocuk sahibi olan kendi eşine ve tüm engelli çocukların annelerine özverileri ve fedakarlıkları için teşekkür ederek, "Özel çocuklarımız için fedakarlık yapan eşim Nurgül Hepekbiç ve tüm annelere minnet borçluyum" dedi.

Engelli çocuklar için daha hassas olunması gerektiğinin altını çizen Hepekbiç, "Bu özel çocuklarımız için yapacaklarımız belki sınırlı olabilir ama ufkumuzu her daim geniş tutmalıyız. Bizle birlikte olup topluma girmek isteyen engellilerin 'biz de varız' çığlığına kulak asmalıyız. Bu özel çocuklar için yaptıklarımızı aslında toplum için yaptığımızı aklımızdan çıkarmayalım. Şunu da unutmayalım ki en büyük engel sevgisizliktir" diye konuştu.

Özel bir gün yaşadılar

Özel bireyler için etkinlikte hayır çarşısı düzenlendi. Gönüllü gençler, zihinsel engelli vatandaşlarımız için yüz boyaması yaparak onlara moral aşıladı. Ayınca zihinsel engelli bireyler, programda dans edip, palyaço ile çeşitli oyunlar oynadı ve gönüllerince eğlendi.

Yeni yönetim kamuoyuna tanıtıldı

Görev bayrağını Yahya Şaşi'den devralan Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç yeni yönetimde yer alan yol arkadaşlarını da basına tanıttı.

Şaban Hepekbiç başkanlığındaki yeni yönetimde şu isimler yer aldı: Fatih Genç, Mehmet Tanrıbilir, Uğur Yavuz, Ferda Gültoplar, Neşe Aydın, Nurgül Hepekbiç, Fevziye Kartal, Nurten Aktaş, Hüsna Karakum, Leyla Akgül, Mehtap Ortaç, Şengül Demircioğlu, Müşerref Türkmen, Hatice Ataç, Sadrettin Yalman,

Öte yandan Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç, onursal başkan Yahya Şaşi'ye de bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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