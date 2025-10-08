Şaban Çopuroğlu'ndan Özgür Özel'e Videolu Yanıt

CHP Grup Toplantısındaki konuşmasında iktidar milletvekillerine göndermede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Sayın Şaban Çopuroğlu'ndan videolu cevap geldi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yaz boyunca gerçekleştirilen Türkiye Buluşmaları kapsamında, her il ve ilçede vatandaşlarla yapılan programlardan görüntülere yer verilen videoda; AK Parti'nin milletle iç içe, sahada ve gönül gönüle çalıştığı vurgulandı. Milletvekili Çopuroğlu, paylaştığı video için; "Bizim siyasetimiz millet odaklıdır. AK Parti kadroları her yerde, her daim vatandaşımızla bir aradadır. Türkiye'nin her köşesinde vatandaşımızın taleplerini dinliyor, çözüm için çalışıyoruz. Bizim en büyük gücümüz de yine milletimizin duası ve desteğidir" açıklamalarında bulundu.

Hazırlanan videolu cevap, sosyal medya üzerinden de geniş kitlelere ulaştı. - KAYSERİ