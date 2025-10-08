Haberler

Şaban Çopuroğlu'ndan Özgür Özel'e Videolu Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidar milletvekillerine yönelik eleştirilerine videolu cevap verdi. Videoda, AK Parti'nin milletle olan bağlarını ve vatandaşın taleplerine yanıt verme çabalarını vurguladı.

CHP Grup Toplantısındaki konuşmasında iktidar milletvekillerine göndermede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Sayın Şaban Çopuroğlu'ndan videolu cevap geldi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yaz boyunca gerçekleştirilen Türkiye Buluşmaları kapsamında, her il ve ilçede vatandaşlarla yapılan programlardan görüntülere yer verilen videoda; AK Parti'nin milletle iç içe, sahada ve gönül gönüle çalıştığı vurgulandı. Milletvekili Çopuroğlu, paylaştığı video için; "Bizim siyasetimiz millet odaklıdır. AK Parti kadroları her yerde, her daim vatandaşımızla bir aradadır. Türkiye'nin her köşesinde vatandaşımızın taleplerini dinliyor, çözüm için çalışıyoruz. Bizim en büyük gücümüz de yine milletimizin duası ve desteğidir" açıklamalarında bulundu.

Hazırlanan videolu cevap, sosyal medya üzerinden de geniş kitlelere ulaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
Öğrenciler dersteyken fırtına nedeniyle okulların çatısı uçtu! Eğitime 2 gün ara verildi

Öğrenciler dersteyken adeta kıyamet koptu! Eğitime 2 gün ara verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.