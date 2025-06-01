Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da İkinci Görüşme İçin Buluşuyor

Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da İkinci Görüşme İçin Buluşuyor
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Rusya heyeti, barış müzakereleri çerçevesinde Ukrayna heyeti ile ikinci kez İstanbul'da bir araya geliyor. İki ülke arasındaki çatışmaların ardından Türkiye, barış sürecinde arabulucu rolünü üstlenmişti.

Rusya heyeti, barış müzakereleri çerçevesinde Ukrayna heyeti ile ikinci kez görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından Türkiye, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl bir araya getirmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında da yine İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti. Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki ikinci görüşme yarın yapılacak. Rus heyeti, Ukrayna ile görüşmelere katılmak üzere İstanbul'a geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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