Avukat Rezan Epözdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Avukat Rezan Epözdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Güncelleme:
Rüşvete aracılık etmek suçundan yargılanan Avukat Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla Tekirdağ'daki cezaevinden tahliye edildi. Epözdemir hakkında rüşvet iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.

"Rüşvete aracılık etmek" suçundan yargılandığı davada hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilen Avukat Rezan Epözdemir, Tekirdağ'daki cezaevinden çıktı.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 2021 yılında bir dosyada tutuklu bulunan iki şahsın tahliyesi ile ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık ettiği ve bu süreçten menfaat sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Epözdemir'in rüşvete aracılık etmek suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiş, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmişti.

Dosyada eski savcı Cengiz Ç.'nin de sanık olarak yer alması nedeniyle yargılama Yargıtay'da birleşmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen dava kapsamında Rezan Epözdemir'in yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Rezan Epözdemir, cezaevinden çıktı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
