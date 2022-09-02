Gazprom Avrupa'ya gaz akışını süresiz durdurdu

Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rus petrol şirketi Gazprom, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Kuzey Akım 1 gaz boru hattından Avrupa'ya gaz akışının durdurulduğunu açıklamasının ardından, 3 günlük süre zarfında türbinlerin bakımlarının gerçekleşemediğini duyurdu. Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, yağ sızıntısı nedeniyle türbinlerin bakımlarının ancak Kanada'daki fabrikada mümkün olduğunu söyleyerek, "Bugün Siemens'in gaz kompresör ünitelerinin bakımlarını gerçekleştirme fırsatı neredeyse hiç yok. Bu sorun ancak Kanada'daki fabrikada çözülebilir" dedi.

Öte yandan Gazprom tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, Avrupa'ya gaz akışının tamamen durdurulduğu ve gaz akışının ancak bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerçekleşebileceği belirtildi. Gazprom, bu sürenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise tarih vermedi.

Bakım çalışması yapılacağı açıklanmıştı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketinin uzman ve mühendisleri ile birlikte Portovaya gaz istasyonunda 3 günlük bir bakım çalışması yapılacağını duyurarak, "Siemens'in teknik raporlarına göre blok çatlakları, deformasyonlar, yanık lekelerinin incelenmesi, blokların temizlenmesi, yağ kaçakları, bağlantı noktalarının sıkılması, emniyet valflerinin kontrolü ve yanan gazın tahliyesi gibi bakımların yapılması gerekmektedir. Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında bir dizi rutin bakım nedeniyle Siemens ortaklarıyla 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 3 gün süreyle operasyonlar gerçekleştirilecektir" açıklamasını yapmıştı.

Rusya'dan başlayan bin 200 kilometrelik Kuzey Akım Boru Hattı, Baltık Denizi altından Almanya'ya ulaşıyor ve 170 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesi barındırıyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında tüm Batılı ülkeler gibi Kanada'da Rusya'ya ambargo uygulayınca Alman Siemens şirketinin sorumluluğundaki türbin motorlarının bakımları Kanada'da gerçekleşemedi. Geçtiğimiz Temmuz ayında 10 günlüğüne Avrupa'ya gaz akışı durdurulurken, sonrasında ise gaz akışı kapasitesi yüzde 20 oranında sağlanabilmişti. - MOSKOVA