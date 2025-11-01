Haberler

Rus Gelin Alina Suldina, Müslüman Oldu ve 'Rüya' Adını Aldı

Rusya'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelin gelmeye hazırlanan Alina Suldina, Müslümanlıkla taçlanarak 'Rüya' adını aldı. Nişanlısı Metin Kalaç ile evlilik hazırlıkları yapan Suldina, Yüksekova'da düzenlenen merasimle Müslüman oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelin gelmeye hazırlanan Alina Suldina, düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçerek "Rüya" adını aldı.

Antalya'da başlayan Rus uyruklu Alina Suldina ve Yüksekovalı Metin Kalaç'ın aşk hikayesi, Müslümanlıkla taçlandı. Yüksekovalı nişanlısı Metin Kalaç ile evlilik kararı aldıktan sonra İslam dinini araştırmaya başlayan Suldina, bu kararını Yüksekova İlçe Müftülüğünde düzenlediği özel bir merasimle resmileştirdi. Nişanlısı Metin Kalaç'ın aracılığıyla müftülüğe başvuran Alina Suldina için özel bir ihtida merasimi düzenlendi. Müslüman olan Alina Suldina, yeni hayatına "Rüya" ismiyle devam etme kararı aldı.

"Bu kültürü yaşamak istiyorum"

Rusya'dan Antalya'ya annesiyle tatile geldiğini belirten Alina Suldina, nişanlısıyla tanışma hikayesini anlattı. Suldina, "Restoranda Metin'i gördüm ve tanışmak istedim. 15 gün boyunca Antalya'yı beraber gezdik. Tatilim bitince sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Ardından Yüksekova'ya gelmek istediğimi belirttim. Aileler tanıştıktan sonra evliliğe karar verdik. İlk olarak gelince Müslüman olmak istediğimi söyledim ve ilk işim müftülüğe gidip Müslüman olmak oldu. Artık bu kültürü yaşamak istiyorum, buranın halkını çok sevdim. Mutlu bir hayat için yaşamımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Düğünümüzü yapacağız"

Metin Kalaç ise Antalya'da tanıştıklarını ifade ederek, "Aileler de birbirleriyle konuştu. Ailelerin onayı sonrası evlenmeye karar verdik. Tekrar Türkiye'ye geldiğinde ilk işimiz müftülüğe geçip Müslüman olması oldu. İnşallah verdiğimiz tarihte de düğünümüzü yapacağız" diye konuştu.

Alina Suldina, artık yeni ismi Rüya ile hayatına devam edecek ve nişanlısı Metin Kalaç ile gelecek yıl dünya evine girmeyi planlıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
