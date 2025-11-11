RTÜK Üyesi Dr. Deniz Güçer, Medyanın Toplumsal Kimlik Üzerindeki Etkilerini Anlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Dr. Deniz Güçer, Karabük Üniversitesinde düzenlenen "Ekranların Dili, Toplumun Kimliği: RTÜK, Medya ve Türk Toplumu" başlıklı söyleşide medyanın toplumsal kimlik üzerindeki etkilerini anlattı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından KBÜ Kürsü etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide RTÜK Üyesi Dr. Deniz Güçer, öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm, dekanlar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"Algı, Kişilerin ve Kurumların Yerini Belirliyor"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, iletişimin çağımızın en önemli alanlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kırışık, "Algı artık kişiler ve kurumlar üzerinde belirleyici bir unsur haline geldi. Olumsuz algılar, bireylerin itibarını, kurumların başarısını ve milletlerin onurunu zedeleyebiliyor." dedi.

Artan negatif sosyal mühendislik faaliyetlerinin topluma güveni zedelediğini belirten Kırışık, "Batılı toplumlarda iyi örneklerle pozitif sosyal mühendislik yapılırken bizde çoğu zaman tersi yaşanıyor. Olumlu medya örneklerini ön plana çıkararak topluma moral aşılamalıyız." ifadelerini kullandı.

Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Dezenformasyonla Mücadele Politika Raporu"nun kamuoyuna sunulduğunu belirterek çalışmanın önemine dikkat çekti.

"Medya, Toplumun Kimliğini Şekillendiriyor"

Açılış konuşmasının ardından RTÜK Üyesi Dr. Deniz Güçer, "Ekranların Dili, Toplumun Kimliği: RTÜK, Medya ve Türk Toplumu" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumuna "Ne İzledik, Ne İzliyoruz?" adlı video gösterimiyle başlayan Güçer, geçmişten günümüze televizyon programları, diziler ve haber yayınlarından örnekler sunarak medyanın tarihsel dönüşümünü anlattı.

"Medya sadece bilgi aktaran bir araç değil, toplumun kimliğini şekillendiren güçlü bir unsurdur. Ekranlarda kullanılan dil, toplumun değerlerini, düşünce biçimini ve kültürel yapısını doğrudan etkiler." diyen Güçer, RTÜK'ün yayıncılıkta etik ilkeleri koruma ve medya okuryazarlığını geliştirme çalışmalarına da değindi.

"Dezenformasyon Toplumsal Bir Tehdit"

Dijital mecralarda hızla yayılan dezenformasyonun yalnızca bilgi kirliliği değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve güven açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Dr. Güçer, doğru, tarafsız ve etik yayıncılığın önemine vurgu yaptı.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın RTÜK Üyesi Dr. Deniz Güçer'e teşekkür belgesi ve Türk bayrağı takdim etmesiyle sona erdi. - KARABÜK