RTÜK Jasmine dizisi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı
Güncelleme:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Jasmine isimli dizinin genel ahlaka aykırı içeriklerinden dolayı inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme, dizinin aile yapısını hedef alması ve milli değerlerle çelişmesi sebebiyle yapılıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital bir platformda yayımlanan Jasmine isimli dizi hakkında genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dijital bir platformda yayımlanan Jasmine isimli dizinin, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK ayrıca, aile yapısını zedeleyen ve toplumsal değerleri hiçe sayan içeriklere yönelik incelemelerin devam edeceğini de belirtti.

RTÜK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun dikkatine. Dijital bir platformda yayımlanan 'Jasmine' adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır. RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır. Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
