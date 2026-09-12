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RTÜK Başkanı Daniş: "Bu menfur darbeyi 46’ncı yıl dönümünde bir kez daha kınıyoruz"

RTÜK Başkanı Daniş: 'Bu menfur darbeyi 46’ncı yıl dönümünde bir kez daha kınıyoruz'
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Bu menfur darbeyi 46’ncı yıl dönümünde bir kez daha kınıyor; vesayetin değil, milli iradenin hakim olduğu güçlü Türkiye idealine kararlılıkla sahip çıkıyoruz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Bu menfur darbeyi 46'ncı yıl dönümünde bir kez daha kınıyor; vesayetin değil, milli iradenin hakim olduğu güçlü Türkiye idealine kararlılıkla sahip çıkıyoruz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Daniş, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin demokrasiyi kesintiye uğrattığını belirterek "Milletle arasına mesafe koyan bir anlayışın hakim olduğu ve ülkemize ağır bedeller ödeten karanlık bir dönem olarak tarihimize geçmiştir. Milletle arasına mesafe koyan bu anlayış, toplumsal hayatı özgürlükler temelinde değil, katı ve kazuistik kurallarla düzenlemiş; bu kazuistik düzenlemeler sonucunda da asil milletimizin uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı ve sivil bir anayasa beklentisi oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bu menfur darbeyi 46'ncı yıl dönümünde bir kez daha kınıyoruz"

Paylaşımında saldırıyı kınayan Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli iradenin her alanda tezahürü Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; 'O meşum günler hafızalarımızdan asla silinmedi, silinmeyecek.' Bu menfur darbeyi 46'ncı yıl dönümünde bir kez daha kınıyor; vesayetin değil, milli iradenin hakim olduğu güçlü Türkiye idealine kararlılıkla sahip çıkıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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