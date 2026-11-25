Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Köklü tarihimizde hükümdarların eşlerine ve kadınlara hitaplarında kullandıkları 'Ben sizin hanınızım, eşim de benim hanım' ifadesi kadına verilen değerin izlerini taşımaktadır" dedi.

RTÜK tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle Girişimci Anadolu Kadınları Derneği iş birliğinde 'Ekranın Dili, Toplumun Sesi: Medya, Kadın ve Toplumsal Sorumluluk' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, dün akşam Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin insan onurunu, temel hak ve özgürlüklerini, aileyi ve toplumsal huzuru koruma iradesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Daniş, "Şiddet, insan onuruna yönelmiş ağır bir ihlaldir. Kadına yönelik şiddet ise bir kadının hayatını, özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini hedef alan toplumsal bir yaradır. Bu yara yalnızca kadınları değil; aileyi, çocukları, toplumsal huzuru ve insanlığın ortak vicdanını etkiler. Kadının onurunu korumak, insanlığın onurunu korumaktır. Bu anlayışla kadına yönelik şiddetle mücadelede temel ilkemiz açıktır: Sıfır tolerans. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ve kararlılıkla kadına yönelik şiddetle mücadelede devlet politikamızın öncelikli başlıklarından biri olmayı sürdürmektedir. Kadınların haklarının korunması, güvenliğinin sağlanması ve toplumsal hayata eşit ve etkin katılımı için kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumun bütün kesimleriyle beraber çalışmalar yürütüyoruz. 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5. Ulusal Eylem Planı'nda ilk politika ekseninin 'şiddetsiz yaşam ve saygı kültürü' olarak belirlenmesi de bu kararlılığın önemli bir göstergesidir. İçinde bulunduğumuz Aile ve Nüfus 10 Yılı da aileyi güçlendiren, kuşaklar arasındaki bağı kuvvetlendiren, kadınların ve çocukların güvenliğini esas alan toplumsal bir anlayışın gelişmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede dilin ve iletişimin de belirleyici bir gücü vardır"

Güçlü ailenin sevginin, karşılıklı saygının, adaletin ve güvenin hakim olduğu aile ortamıyla mümkün olduğunu söyleyen Daniş, kadının huzurunun aile huzurunun, kadının güvenliğinin toplumsal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Daniş, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuk, kamu politikaları ve toplumsal farkındalık kadar dilin ve iletişimin de belirleyici bir gücü vardır. Medya, toplumun olayları algılama biçimini, değer yargılarını ve davranış kalıplarını etkileyen güçlü bir toplumsal aktördür. Bir haberin başlığı, kullanılan bir ifade, tercih edilen bir görüntü veya anlatılan bir hikaye şiddetin nasıl algılanacağını doğrudan etkileyebilir. Şiddetin sıradanlaştırıldığı, failin davranışlarının mazur gösterildiği, mağdurun sorgulandığı bir anlatım toplumsal duyarlılığı zedeler. İnsan onurunu gözeten, kadının emeğini, iradesini ve başarılarını görünür kılan, şiddetin karşısında açık ve kararlı bir duruş sergileyen medya dili ise toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunar. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu sorumluluğun bilinciyle sekiz maddeden oluşan 2024 yılında 'Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler' başlıklı rehberimizi kamuoyu ve yayıncılarımızla paylaştık. Sekiz ilkenin toplandığı 'Güçlü kadını anlat, kadını güçlü anlat' ana temamız, sorumlu yayıncılığı esas alan medyaya yöneldiğimiz öncü ilke olmuştur. Bu anlayışın uygulamaya yansıması için ulusal yayıncılarımızı ve haber ajanslarını ziyaret ederek ilkelerimizi haber merkezleriyle paylaştık. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Sakarya'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili' programını düzenledik. Bu vesileyle bugün panelistlerimiz arasında yer alan Komisyon Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a değerli katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"'Ben sizin hanınızım, eşim de benim hanım' ifadesi kadına verilen değerin izlerini taşımaktadır"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ilkelerin uygulamada karşılık bulması için medya temsilcileriyle bir araya geldiğini, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla çalışmalar geliştirdiklerini aktaran Daniş, şöyle konuştu:

"Yine bu çerçevede Şubat 2025'te Üst Kurul Başkan Vekilimiz Sayın Deniz Güçer Hanımefendi'nin koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz 'Medyada Kadın Temsili Çalıştayı'nda 150 katılımcıyla sekiz ayrı çalışma masasında kadın temsili, medya dili ve dijital şiddet gibi başlıkları ele aldık. Çalıştay sonuçlarını bir yayın haline getirerek kamuoyunun ve sektörün istifadesine sunduk. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgilendirici yayınlara radyo ve televizyon kuruluşlarında her ay en az 90 dakika yer verilmesini zorunlu hale getirdik. Önümüzdeki dönemde 5. Ulusal Eylem Planı'nı kapsayan medya çalışmalarına yönelik etik yayıncılık eğitimleri, 'Akıllı İşaretler Uygulama Rehberi'nin güncellenmesi, destek mekanizmalarının yayınlarda görünürlüğünün arttırılması ve zorunlu yayınların izlenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü medyanın kullandığı dil toplumun ortak hafızasına yerleşip bir kadının hayatını, bir çocuğun dünyasını ve bir ailenin geleceğini etkileyecek her sözün sorumluluğunu taşımak zorundayız. Köklü tarihimizde hükümdarların eşlerine ve kadınlara hitaplarında kullandıkları 'Ben sizin hanınızım, eşim de benim hanım' ifadesi kadına verilen değerin izlerini taşımaktadır. İnanç dünyamızda ise 'Cennet annelerin ayakları altındadır' anlayışıyla annelik makamı yüceltilmiş; kadın, aile ve toplum hayatının temel direklerinden biri olarak görülmüştür. Bu tarihi ve kültürel miras bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Kadına yönelik şiddet, sınırları aşan ve insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir sorundur."

"Yaşam hakkı coğrafyaya göre değişmez, değişmemelidir"

Daniş, Filistin'de soykırımın, zorunlu göçün, yoksulluğun ve ağır insani şartların gölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınları ve kız çocuklarını da hatırlatmak istediğini belirterek, "Gazze'de iki evini kaybeden Filistinli anne Nibal El Hissi'nin iki yaşındaki kızına annelik yapmaya çalışırken dile getirdiği 'Bu özgürlüğün elinden alınması gibi bir şey. Hapiste gibisin. Acıksam yiyemiyorum, susasam içemiyorum. Her anne gibi çocuğumu yedirip içirmek istiyorum' sözleri katliamın kadınlar ve anneler üzerindeki ağır yükünü gözler önüne sermektedir. Evlatlarını korumaya çalışan annelerin, evini ve sevdiklerini kaybeden kadınların yaşadığı acı insanlığın ortak vicdanına seslenmektedir. Bir kadının güvenliği, onuru ve yaşam hakkı coğrafyaya göre değişmez, değişmemelidir. Her kadın ve çocuğun güven içinde yaşayabilmesi, insanlığın ortak sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.

Programa RTÜK Başkanı Daniş'in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Girişimci Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Saba Gizem Utlu, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı