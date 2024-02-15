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RTÜK'ten Aşk Adası yarışmasına inceleme

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RTÜK, İngiltere'de büyük reyting alan ve Saba Tümer'in sunumuyla bir dijital platformda Türkiye'ye uyarlanan olan Aşk Adası isimli yarışmayla ilgili harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını ve toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Yarışmanın ilk fragmanı büyük ilgi görmüş ve "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK'ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz" ifadelerine yer verdi.

RTÜK, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını açıkladı

YARIŞMA, DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Gain'de yayınlanacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı.

RTÜK, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını açıkladı

"AŞK İSTİYORUM, ERKEK İSTİYORUM ERKEK"

Bir kadın yarışmacının villaya girerken "Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek" demesi de dikkat çekti. Kadın ve erkeklerin eşleşeceği yarışmada çeşitli oyunlar oynanacak ve partnerini bulamayan kişiler elenecek.

RTÜK, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını açıkladı

RTÜK, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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