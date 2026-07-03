RTEÜ'den Güney Kore'de yeşil çay atağı

(RİZE) - Haber: Gençağa KARAFAZLI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Güney Kore'de düzenlenen K-MEDI Silk Road Global Research Forumu'nda geliştirdiği Türk yeşil çayı ve yenilikçi çay ürünleriyle uluslararası bilim dünyasının dikkatini çekti. Üniversitenin yeşil çay temelli çalışmaları, forumun öne çıkan araştırmaları arasında yer aldı.

RTEÜ, geliştirdiği Türk yeşil çayı ve yenilikçi ürünleriyle uluslararası bilim sahnesinde dikkati çekti. Güney Kore'nin Daegu kentinde, Daegu Haany Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen K-MEDI Silk Road Global Research Forum'una katılan RTEÜ, özellikle yeşil çay temelli çalışmalarıyla öne çıktı.

Üniversiteyi temsilen foruma katılan Prof. Dr. Fatih Eren, Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Prof. Dr. Keziban Yazıcı, Doç. Dr. Burhan Başaran, Öğr. Gör. Dr. Semra Ünal Yıldırım ve Uzman Şevval Kocaman; bilimsel oturumlarda Türk yeşil çayı üzerine yürütülen çalışmalar başta olmak üzere çeşitli akademik konularda sunumlar gerçekleştirdi. Heyet, aynı zamanda ürün tanıtımları, teknik ziyaretler ve uluslararası iş birliği görüşmelerinde aktif rol aldı.

BİTKİSEL ÜRÜNLER YERİNDE İNCELENDİ

Forum kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Daegu Haany Üniversitesi arasında yürütülen ortak çalışmaların en dikkati çekici çıktıları, Türk yeşil çayı odaklı ürünler oldu. Geliştirilen Türk Yeşil Çayı, Ginseng Karışımlı Fonksiyonel Çay, Çiğnenebilir Yeşil Çay Tableti ile Türk yeşil çayı ve ginseng içeren yaşlanma karşıtı serum, uluslararası katılımcıların ilgisiyle karşılandı.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen teknik ziyaretlerde de yeşil çay ve bitkisel ürün teknolojileri ön planda yer aldı. Daegu Haany Üniversitesi Kore Tıbbı Hastanesi, Samsung Kampüsü, Bio-Convergence Testing Center, AI Experience Center, Startup Innovation Park, Smart Farm, Kozmetik Fabrikası, HAANY AI Skin Lab ve Donguibogam Village ziyaret edilerek, özellikle bitkisel ürünler ve fonksiyonel gıda alanındaki gelişmeler yerinde incelendi.

Kaynak: ANKA