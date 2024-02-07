Rönesans Rezidans'ın enkazında kaybolan 53 kişi dualarla anıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde asrın felaketinde yaklaşık bin kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazında kaybolan 53 kişi, dualar ve gözyaşlarıyla anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlanarak 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ta bine yakın insan hayatını kaybetti. Birçok kişiye mezar olan rezidansta depreme yakalanan 53 kişiden 1 yıl geçmesine rağmen haber alınamadı. Rönesans Rezidans'ta depreme yakalanan Mevlüde Yıldız İncili ve Mehmet Şükrü İncili'den haber alamayan yakınları, yakınlarını anmak için rezidansın bulunduğu alana gelerek dualar etti. İncili çifti, 1 yıldır bulunamayan yakınlarını anarken rezidansın önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

"Enkazın tekrar araştırılmasını istiyoruz"

Ablası ve yeğeninden 1 yıldır haber alamadıklarını ifade eden Mustafa Kemal İncili, "Yakınlarımızın bulunmasını, enkazın tekrardan araştırılmasını istiyoruz. Bir an önce yakınlarımıza kavuşmak istiyoruz. Deprem günü felaket yaşamış, çok korkmuştuk. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Buraya bir umutla geldik, kardeşimin birini bulduk. Ama diğer kardeşim ve yeğenimi bulamadık, hala arıyoruz. Depremin yıldönümü olacak, bekliyoruz. Burada 53 kişi kayıp, haber alınamıyor" dedi.

"Ölü de olsa cenazemizi istiyoruz"

'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan rezidansta 53 kişinin hala kayıp olduğunu söyleyen Sabiha İncili ise, "Arkada bulan Rönesans Rezidans'ta canlarımız hala kayıp. Başta Yıldız ve Mehmet Şükrü İncili olmak üzere 53 kişi kayıp. Bir sene dolacak, acımız daha çok katlanıyor. Bulamadıkça daha çok içimiz yanıyor. Şu an özlemle birlikte acımız daha çok arttı. Lütfen sesimizi duyun, bize ulaşın, bilgi verin. Biz artık ne yapacağımızı, sesimizi nereye duyuracağımızı şaşırmış haldeyiz. Canımız çok yanıyor, bir haber bekliyoruz. Ölü de olsa cenazemizi istiyoruz. Bir yerleri olsun, dua edelim. Kelimeler bile kifayetsiz" diye konuştu. - HATAY