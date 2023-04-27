Romanya Heyetinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Romanya Çevre Orman Bakan Yardımcısı Dan Ştefan Chiru ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Romanya Çevre Orman Bakan Yardımcısı Dan Ştefan Chiru, Romanya Köstence Agigea Belediye Başkanı Cristian Maricel Cirjalıu, Konsey üyesi Smochini Cosmin, Belediye yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi ve Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Eskişehir'e bir dizi inceleme yapmak üzere geldiklerini ve şehri gezdiklerini aktaran Bakan Yardımcısı Dan Ştefan Chiru, müzeler, parklar ve Porsuk Çayı başta olmak üzere kentteki dönüşümü yerinde gördüklerini, Eskişehir'in bir Avrupa şehri olduğunu belirterek Büyükerşen'i hayata geçirdiği başarılı çevrecilik projeleri dolayısıyla tebrik etti.