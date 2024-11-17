Romanya'da "Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İş Adamları Derneği (TİAD) organizasyonuyla Şehitlere Vefa, Şehitliğimizi Ağaçlandırma Projesi kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı.

Romanya'da fidanlar toprakla buluştu. Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İş Adamları Derneği (TİAD) organizasyonu ile Maarif Vakfı, Pantep ve TİKA Bükreş'in destekleriyle organize edilen "Şehitlere Vefa, Şehitliğimizi Ağaçlandırma Projesi" kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı. Fidan dikme etkinliğinde Bükreş'teki Türkler ve Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen pek çok Rumen öğrenci de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı için 101 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da çok sayıda fidan dikti. Bükreş'te Türkiye'yi temsil eden kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları yoğun bir katılım gösterdi.

Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan yaptığı konuşmada, "Bugün bizi burada yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bu anlamlı düşünceden dolayı Yunus Emre Enstitüsüne ve TİAD özel teşekkür ederiz. Bu soğuk ayın güzel ve sıcak gününde bizlerle birlikte olduğunuz için ve burada şehitlerimizin hatırasına birer hediye olarak dikeceğimiz fidanlar da elbet bir gün boy verip gölgelerinde bizden sonra gelenleri serinletecektir" dedi.

"Burada diktiğimiz fidanlarla artık Romanya ile ölümsüz bir bağ kurmuş olduk"

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ise, "Böyle bir çalışmayı yaparak hem görev bölgemiz olan Romanya'daki şehitlerimizin hatıralarına duyduğumuz derin saygıyı bir şekilde ifade etmek, Romanya'daki vatandaşlarımızın arasındaki dostluk ve iş birliği bağını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın belleklerinde iz bırakabilecekleri ve geriye dönüp hatırlayabilecekleri bir projeye imza atmak istedik. Bugün projeyle bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Burada diktiğimiz fidanlarla artık Romanya ile ölümsüz bir bağ kurmuş olduk. Vatandaşlarımız yıllar sonra başka ülkelere şehirlere gitse bile artık Romanya'da dikili bir ağaçları olduğu duygusu ile Romanya'ya olan gönül bağlarını devamlı kılacaktır. Projenin himayeleri için Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan'a, destekleri için TİAD, Maarif Vakfı, Pantep ve TİKA Bükreş nezdinde bütün teşkilatlarına bu günde gelip emek veren gönüllülerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Yunus Emre Enstitüsü olarak bu ve bunun gibi faaliyetlerle hem gönül coğrafyamıza hem de bu coğrafyada yaşayan vatandaş, soydaş ve Rumen dostlarımızın yanında olmaya devam ettiğimiz gibi buralarda hayatlarını kaybeden ecdat hatıralarını da düzenli olarak ziyaret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TİAD Başkanı Ufuk Tandoğan da, "Romanya'da birçok Türk iş adamı ve Türk yatırımları var. Böyle etkinliklerde bir araya gelmekten ve projenin paydaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı günde verdiğimiz destekle yüz bir fidanı toprakla buluşturup kalıcı bir hatıra bırakmayı arzuluyoruz. Bundan sonraki etkinliklerde de TİAD olarak faydalı ve kalıcı işlere liderlik edeceğiz ve desteğimizi vereceğiz. Bükreş Büyükelçisi Sayın Özgür Kıvanç Altan'a, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız'a ve katılımcılara çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl şehitlere vefa olarak genel temizlik yapılmıştı

Yunus Emre Enstitüsü ve UID Romanya tarafından geçtiğimiz yıl organize edilen "Şehitlere Vefa, Şehitliğimizi İhya Projesi" kapsamında Büyükelçi Hamdullah Suphi Tanrıöver'in girişimiyle 1932 yılında Bükreş'te inşa edilen Türk Şehitliği'nde yatan 935 şehidin hatıralarına bir "vefa" olarak genel temizlik, mezar taşlarından silinen isimlerin boyanması, mezar taşı bakımı ve temizliği gibi çalışmalar yapılmıştı. - BÜKREŞ