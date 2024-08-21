Üye Girişi
Haberler

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar'dan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na ziyaret

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve beraberindeki heyet, Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanlara verdiği destek vurgulandı. AK Parti yetkilileri ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar'dan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na ziyaret

KÜTAHYA - Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve beraberindeki heyet, Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın makamında gerçekleşen görüşmeye, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanlara verdiği desteğe dikkat çeken Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Bize bir adım atana biz on adım gitmek zorundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda eylem planları çıkardı. İç İşleri Bakanlığı'nda Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Bunlar kolay olmayan şeyler. Cumhurbaşkanımız, 'Bu bölgede gerçekten özür dilenmesi gereken bir millet varsa ben Roman vatandaşlarımızdan özür diliyorum' dedi, bu kolay kolay söylenebilecek şey değil. Bir mahallede bir kavga olduğunda gerçekten Roman vatandaşları polis tarafından alınıp sorgulanmadan içeri atılıyordu. Şimdi sen geliyorsun devletin en üst makamı vali ile görüşebiliyoruz" diye konuştu.

Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı konuşmada, "Bizim birliğimizi beraberliğimizi her türlü farklılığımıza rağmen sağlayabilmemiz her şeyden daha önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda AK Parti iktidarı boyunca bunun koruyucusu, kollayıcısı, yerleştiricisi oldu. Bugün hiç kimse kimseden üstün değilse bunun en temel sebebi AK Partinin sağladığı toplumdaki uzlaşı kültürü, bunu çok iyi korumamız lazım" dedi

Kütahya Ak Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise, "Bizim herhangi bir köken, bir ırkla ilgili farklı bakış açımız yok. Biz insana insan odaklı olarak bakıyoruz. Roman vatandaşlarımızda bizim kardeşimiz, dostumuz. Kürt vatandaşlarımızda bizim kardeşimiz, dostumuz ama maalesef birilerinin ülkemizi o eski Türkiye günlerine döndürmek gibi bir kaygıları var. Onların derdi başka, onlara birlikte fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti AK Parti Kütahya Yerel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title