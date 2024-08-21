Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar'dan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na ziyaret

KÜTAHYA - Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve beraberindeki heyet, Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın makamında gerçekleşen görüşmeye, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanlara verdiği desteğe dikkat çeken Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Bize bir adım atana biz on adım gitmek zorundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda eylem planları çıkardı. İç İşleri Bakanlığı'nda Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Bunlar kolay olmayan şeyler. Cumhurbaşkanımız, 'Bu bölgede gerçekten özür dilenmesi gereken bir millet varsa ben Roman vatandaşlarımızdan özür diliyorum' dedi, bu kolay kolay söylenebilecek şey değil. Bir mahallede bir kavga olduğunda gerçekten Roman vatandaşları polis tarafından alınıp sorgulanmadan içeri atılıyordu. Şimdi sen geliyorsun devletin en üst makamı vali ile görüşebiliyoruz" diye konuştu.

Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı konuşmada, "Bizim birliğimizi beraberliğimizi her türlü farklılığımıza rağmen sağlayabilmemiz her şeyden daha önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda AK Parti iktidarı boyunca bunun koruyucusu, kollayıcısı, yerleştiricisi oldu. Bugün hiç kimse kimseden üstün değilse bunun en temel sebebi AK Partinin sağladığı toplumdaki uzlaşı kültürü, bunu çok iyi korumamız lazım" dedi

Kütahya Ak Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise, "Bizim herhangi bir köken, bir ırkla ilgili farklı bakış açımız yok. Biz insana insan odaklı olarak bakıyoruz. Roman vatandaşlarımızda bizim kardeşimiz, dostumuz. Kürt vatandaşlarımızda bizim kardeşimiz, dostumuz ama maalesef birilerinin ülkemizi o eski Türkiye günlerine döndürmek gibi bir kaygıları var. Onların derdi başka, onlara birlikte fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.