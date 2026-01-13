Rojin Kabaiş'in babası: 'Adalet Bakanımızla görüştük, olumlu geçti, en yakın zamanda her şey çözülecek'

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Görüşme olumlu geçti. En yakın zamanda her şey çözülecek" dedi.

Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ailesi ve avukatı İrem İlhan ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Bir saati aşkın süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kabaiş, "Adalet Bakanımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. En yakın zamanda her şey çözülecek" dedi.

Avukat İrem İlhan ise görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ederek, "Taleplerimizi ilettik. DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacaklarını bakanımız bize iletti. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha iyi bir ilerleme kaydederiz" dedi. - ANKARA