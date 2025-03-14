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Rizeli Gençten Kış Tekerleği İcadı

Rizeli Gençten Kış Tekerleği İcadı
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Rize'de yaşayan 18 yaşındaki Salih Çakır, motosikletini karda kullanabilmek için geliştirdiği kış tekerleği ile dikkat çekti. Daha önce yaptığı 'Zırhlı Tofaş' ile bilinen Çakır, karda motosiklet kullanma fikrini hayata geçirerek sosyal medyada ilgi gördü.

Rize'de yaşayan ve araçlar üzerinde yaptığı icatlarla tanınan genç bu kez motosikletiyle karda gezebilmek için motosikletine kış tekerleği tasarladı.

Kıvrak zekası ve hayatı kolaylaştıran icatları ile tanınan Rizelilere bir yenisi daha eklendi. Yaptığı 'Zırhlı Tofaş' ile geçmişte gündeme gelen Rizeli Salih Çakır, bu kez motosikleti ile kar üzerinde seyir edebilmek için tekerleklerine uyguladığı revizyon icadı ile kendisine hayran bıraktı. Geçmişte rengini değiştirmek için Tofaş marka aracını atölyesine çeken 18 yaşındaki Rizeli Salih Çakır, sonrasında aracını zırhlı yapmaya karar vermiş, bu kararı ile gündeme gelmişti.

Çakır, bu yıl Rize'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle motosikletini kullanamayınca bu durumdan aşırı rahatsız oldu. "Ben bu motosikleti karda da kullanırım" diyerek işe soyulan Çakır fazla geçmeden bulduğu fikri hayata geçirdi. İlk olarak motosikletin tekerleklerini söken Çakır sonrasında şambrelleri matkap yardımı ile deldi. Daha sonra vida kısmı dışarıda kalacak şekilde şambrele vida taktı. Somunla sıkıştırdıktan sonra vidaları şambrelle sabitleyen Çakır, motosikleti yeniden topladı. Kar üzerinde deneme yapan Çakır başarılı olduğunu görünce bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Çakır'ın sosyal medyadaki bu görüntüleri herkesin beğenisini ve takdirini topladı.

Buluşu ile karlı köy yolu için çare olduğunu dile getiren Çakır "Motoruma yaptığım lastiğin aynısını zaten Zırhlı Tofaş aracım için yapmıştım. Daha takmak nasip olmadı. Bende böyle bir lastiğin karda güzel bir performans vereceğini biliyorum. Köyde de ulaşıma çok iyi bir çözüm bulmuş oldum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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