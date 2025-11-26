Haberler

Rize Lisesi Öğrencileri Avrupa'da Deniz Kirliliği Araştıracak

Güncelleme:
Rize Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği destekli 'Marine Pollution in Maritime Studies' projesi kapsamında İspanya, İtalya ve Estonya'da su kirliliği araştırmaları yapacak ve uluslararası iş birliği fırsatları elde edecek.

Rize Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa Birliği Projesi dahilinde İspanya, İtalya ve Estonya'da su kirliliği araştırması yapacak.

Rize'de eğitim veren Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen çevre odaklı önemli bir projeye katılmaya hak kazandı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Marine Pollution in Maritime Studies" adlı Erasmus KA-210 projesi, üç farklı Avrupa ülkesiyle yürütülecek uluslararası bir iş birliği kapsamında hayata geçiriliyor.

Projenin ilk hareketliliği İspanya'da gerçekleştirilecek. Bu eğitim programına katılacak öğrenciler, su kirliliğini yerinde gözlemleyerek bilimsel araştırmalar yapacak, uzmanlarla bir araya gelerek deniz ekosistemleri üzerine çalışma imkanı bulacak. Program aynı zamanda öğrencilere farklı ülkelerden akranlarıyla ortak çalışmalar yürütme fırsatı sağlayacak.

Projenin sonraki aşamalarında öğrenciler ve öğretmenler İtalya ve Estonya'ya giderek saha araştırmalarına devam edecek. Deniz kirliliğiyle mücadelede farklı uygulamaların yerinde incelenmesi, ülkeler arası bilgi paylaşımının artırılması ve sürdürülebilirlik odaklı eğitim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa'dan öğrenciler de Rize'ye gelecek

Proje yalnızca Türkiye'den yurt dışına hareketlilik içermiyor. Aynı zamanda İspanya, İtalya ve Estonya'daki okullardan öğrenci ve öğretmenler de Rize'ye gelerek Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik MTAL'de çeşitli eğitim ve uygulamalara katılacak. Böylece karşılıklı bir öğrenme ağı oluşturulacak.

Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik MTAL, bu proje ile denizcilik eğitiminde uluslararası iş birliklerini güçlendirirken, öğrencilere hem bilimsel araştırma hem de kültürel etkileşim açısından önemli bir imkan sunuyor. Proje kapsamında yapılacak çalışmaların, çevresel sürdürülebilirlik konusunda gençlerin farkındalığını artırması ve Türkiye'nin denizcilik eğitimine uzun vadeli katkılar sağlaması bekleniyor. - RİZE

