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Rize'deki köyde sel nedeniyle cami imamsız kaldı

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Rize'nin Pazar ilçesindeki köyde 6 yıl önce meydana gelen sel felaketi nedeniyle camiye imam atanamıyor. AFAD'ın oturulmaz dediği lojmanın zarar görmesi üzerine köy halkı, imam atanması için çare arıyor.

Rize'nin Pazar ilçesindeki köye 6 yıl önce meydana gelen selden nedeniyle Afad'ın oturulmaz dediği lojmandan ötürü hoca gelmiyor.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı 80 haneli Irmak köyü sakinleri 6 yıl önce meydana gelen heyelandan ötürü camileri imamsız kaldı. Köydeki Kaynaklı Merkez Camii'nin imamların camiye gelince kalabileceği yer olan lojman, yaklaşık 6 yıl önce meydana gelen bir heyelandan ötürü balkon kısmı zarar gördü. Bunun üzerine Afad, lojman için oturulmaz kararı çıkarttı. Köydeki lojmanın oturulmaz kararı alması üzerine camiye de imam atanmamaya başladı. Yaklaşık 6 yıldır köy halkı, bütün imkanlara sahip olan camide imamsız kaldı. 6 yıldır da köye imam atanması için her yolu deneyen köylüler çare bulamadı. Köyde imamın olmaması üzerine vatandaşlar da namaz kılabilmek için içlerinden bilen kişiler tarafından ibadetlerini yerine getirebildi. Vatandaşlar, her türlü imkana sahip olan bu camide ibadetlerini yerine getirebilmek için imam atanması için bekliyor.

"Her türlü imkan sağlanmıştır ama şu lojman yüzünden bir türlü imam gelmedi"

İmamın atanabilmesi her türlü yolu denediklerini belirten köyün eski muhtarı Mustafa Çatan, "Mühendisi buraya getirdim. O zaman bana dedi ki çalışmaya gerek yok. Merkeze mühendisle beraber gittik. Rize'den gelenler arabadan iner inmez burada çalışma yapmanıza gerek yok biz buraya onay vermiyoruz. Daha önceden müftülüğe gittim. En son Ramazan ayında müftü beye gittim. Ramazan bayramı için bana imam ver dedim. Bana 'depom yok oradan çıkarıp vereyim' dedi. Bir öğrenci bulduk. Ramazan'da idare ettik. Ben müftülüğe 'imamı camiye mi lojmana mı veriyorsunuz' dedim. Onlarda bana camiye veriyoruz dedi. Fakat nerede kalacak dediklerinde barınma sorununu ben halledeceğim dedim. Ben ona bir yer bulacağım. Öyle kaldık. 2018 yılında büyük bir heyelan oldu. Heyelan olduğu zaman bu ırmak baraj gibi oldu. Yukarıdan da bir su gelince bu balkonu koparttı. Yeni yapılmıştı. O zaman kötü görünüyordu ama ben buraya bir sürü masraf ettim. Lojman oturulmaz haldedir diyor. İmam var iken 15-20 öğrencisi vardı. Yerimiz de var. Her türlü imkan sağlanmıştır ama şu lojman yüzünden bir türlü imam gelmedi" ifadelerini kullandı.

"Kuran öğrenmek istiyoruz"

Köydeki çocuklardan Mustafa Mete Çatan, camide sadece Cuma namazlarını kılabildiklerini ifade ederek, "Köyümüze 6 senedir hoca gelmiyor. Kuran öğrenmek istiyoruz. Bir tek Cuma namazlarına gelebiliyoruz. Cuma namazını köyümüzden biri kıldırıyor" dedi.

"İmam istiyoruz"

Köyde imamın kalabileceği bir yer her türlü bulabileceklerini söyleyen Hasan Çatan, "İmam yok sadece sıkıntımız bu. İmam istiyoruz. Boşta imam memlekette çok ama buraya bir türlü atama yapmıyorlar. AFAD öyle bir rapor yazdı ki buradaki lojman gözükmüyor. Oturulmaz diye bir rapor yazdı. İmamı biz burada her türlü barındırırız. Bir ev buluruz. Mahallede boş evimiz çok. Yeter ki imam gelsin" şeklinde konuştu.

"Cenazelerimizi de bu mahallede ki eski hocalarımız yıkıyor ve kıldırıyor"

Cenazelerde köyde eski imamların yıkamasını ve namazını kıldırdığını vurgulayan İbrahim Çatan, "Bizim alımyerinin üstüne lojman yapalım dedik. Onlar bize o dağ gelirse ne olacak dedi. O dağ gelirse zaten mahallede hiçbir ev kalmaz. O insanlar bizi burada mahvetti. Cenazelerimizi de bu mahallede ki eski hocalarımız yıkıyor ve kıldırıyor" dile getirdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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