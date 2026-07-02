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Rize'deki 3 arkadaşın hayatını kaybettiği feci kazada ailelerden sosyal medya tepkisi

Rize'deki 3 arkadaşın hayatını kaybettiği feci kazada ailelerden sosyal medya tepkisi
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Rize'de 23 Haziran'da 3 gencin hayatını kaybettiği kazada aileler, sosyal medyada yayılan asılsız iddialar, yorumlar ve kaza görüntülerinin acılarını artırdığını belirterek tepki gösterdi.

Rize'de 23 Haziran'da 3 gencin hayatını kaybettiği kazada aileler, acılarının sosyal medyada yayılan asılsız iddialar, yorumlar ve kaza görüntüleri nedeniyle daha da arttığını belirterek, yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 23 Haziran Salı gecesi meydana gelen kazada hayatını kaybeden Gamze Saklı ile arkadaşları Nilay Bilgin ve Selinay Saral toprağa verilmişti. Kazanın yankıları hala sürerken, acılı aileler sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Nilay Bilgin'in amcasının oğlu Fethi Bilgin, sosyal medyada kaza yerinden paylaşılan görüntüler ve ardı arkası kesilmeyen yorumların ailelere daha çok acı verdiğini söyledi. Olay gecesi arabada olan Fethi Bilgin, kaza öncesi 4 kız arkadaşın Çayeli ilçesi sahil alanında yer alan parkta oturduklarını belirterek, "Çayeli Park denilen sahildeki alanda 4 arkadaş otuyordu. Oradan kalkmışlar, Rize istikametine doğru giderken kaza yapmışlar. Sosyal medyada yorumlar oldu, yalan yanlış ifadeler oldu. Bunlar vahim bir durum. 3 kişinin ailesi evlatlarını kaybettiklerine mi yansın, yapılan yorumlara mı yansın? Adamın işi gücü bitmiş, kaza anında gidiyor video çekiyor, sonra bunu çok iyi bir şey etmiş gibi sosyal medyada yayınlıyor. Yorumlar çok can sıkıcı ve üzücü. Bilen bilmeyen herkes bir sürü yorum yapmış. Bu insanların annesi babası var, ailesi var, yakınları var" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeleri teslim almadan önce cep telefonuna 'Polislerin arasındaki konuşma' diye bir ses kaydı geldiğini ancak bunun asılsız olduğunu dile getiren Bilgin, "Daha cenazemizi oradan alamamışız bir ses kaydı düşüyor benim telefonuma. Sanki polislerin arasındaki konuşmaymış gibi atıyorlar. Ben aklıselim olmaya çalıştım ve emniyete giderek ses kaydını dinlettim. Dedim 'Eğer sizin aranızdaki konuşmaysa vahim bir durum. Sizin aranızdaki bir konuşma nasıl yayılabiliyor. Ama size ait değilse oradan geçen bir vatandaş bu ses kaydını yapıyor, arkadaşlarına hava atıyor. Bu da toplumsal olarak ayrıca sorgulanması gereken bir durum'. Nitekim polis de değilmiş. Biri oradan geçerken ses kaydı yaparak, kaza anını arkadaşlarına anlatıyor. O ses kaydı da piyasada dolanıyor" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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