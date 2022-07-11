Rize'de, Sahil Dolgu Alanına Açılan Kuyulara Evsel Atık ve Kurban Atığı Döküldüğünü İddia Eden Muhtar Sarıhan: "Kuyular Kazılarak Gömülüyor.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize kent merkezine bağlı Yenikale Köyü'nde yaşayan yurttaşlar, Karadeniz sahip otoyolu üzerindeki deniz dolgu alanına evsel atık ve kurban atıkları dökülmesine tepki gösterdi. Köy Muhtarı Hasan Sarıhan, "Sahil alanında çöp ve evsel atıklar yıllardır belediye tarafından dökülüyor. Şimdi de Kurban Bayramı'nda topaklanan kurban atıkları bu alana getirilip kuyular kazılarak üzerleri toprakla kapatılarak gömülüyor. Bu çevre katliamı" dedi. Muhtar Sarıhan, şikayeti üzerine belediyeden kendisine "Bu dolgu alanı belediyemizin atık depolama alanıdır. Bu alanda kazı işlemlerimizi yaptıktan sonra atıkları hijyen koşullarına uygun bir şekilde gömüyoruz ardından kireçleme işlemini yapıyor ve üzerini de toprakla kapatıyoruz" yanıtının verildiğini aktardı.

Rize kent merkezine bağlı Yenikale Köyü sahilinde vatandaşlar, Rize Belediyesi tarafından yatırılan dolgu alanına kuyular açılarak evsel atık ve kurban atıkları gömülmesine tepki gösterdi. Yenikale Köyü Muhtarı Hasan Sarıhan, şunları söyledi:

"Sahil alanında çöp ve evsel atıklar yıllardır belediye tarafından dökülüyor. Şimdi de Kurban Bayramı'nda topaklanan kurban atıkları bu alana getirilip kuyular kazılarak üzerleri toprakla kapatılarak gömülüyor. Belediye aralıksız yıllardır bu işi yapıyor. Biz sürekli olarak bunun sahil deniz kenarında yapılmasının sakıncalı olduğunu çevre kirliliği oluşturduğunu söyledik. Bugün ise Kurban Bayramı'nda kesilen kurban atıkları gömülme işlemi yapıldığını üzülerek seyrediyoruz."

"BÖLGE, SEBZE HALİ OLACAKTI"

Daha önce kendilerine bu bölgenin sebze hali yatırım bölgesi olacağı sözünün verildiğini belirten Muhtar Sarıhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize daha önce bu bölgede yapılan deniz dolgusu çalışmaları sonrası bu yerin sebze halı olarak yapılacağı söylenmişti. Bugüne kadar bu yapılmadı. Bu alan adeta çöplük oldu. Şikayetlerde bulunduk. Ancak tüm şikayetlerimize rağmen belediye burayı çöplük alanı olarak kullanmaktan vazgeçmedi. Yasalar hiçe sayıldı. Bu vahşi çöp depolama eylemine bir an önce son verilmesini istiyoruz. Bu çevre katliamı. Buna son verilmesini çevremizin kirletilmesini istemiyoruz.

Yenikale köy muhtarı Hasan Saruhan, Rize belediyesi yetkililerine şikayet konusu çalışma ile ilgili fotoğraf ve video görüntüleri gönderdiğini belirtti. Saruhan, kendisine verilen yanıtı, şu ifadelerle aktardı:

"Bu dolgu alanı belediyemizin atık depolama alanıdır. Bu alanda kazı işlemlerimizi yaptıktan sonra atıkları hijyen koşullarına uygun bir şekilde gömüyoruz ardından kireçleme işlemini yapıyor ve üzerini de toprakla kapatıyoruz. Çevreye herhangi bir zararı söz konusu değildir. Çevre sağlığı açısından bu işlemlerimiz bir sorun oluşturmamaktadır."

ANKA / Yerel