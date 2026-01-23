Fındıklı'da "Rojava" Protestosu

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Bazı siyasi partiler ile sivil toplum örgütü temsilcileri, Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan "Rojava"daki gelişmeleri Rize'nin Fındıklı ilçesinde protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, "Çözümün emperyalistlerden, işbirlikçi rejimlerden ve gerici çetelerden bağımsız, halkların eşitliğine ve ortak mücadelesine dayalı bir Suriye olduğu" belirtildi.

Cumhuriyet Caddesi Merkez Camisi Meydanı'nda bir araya gelen Halkevleri, EMEP, ESP, Tüm Emekliler Meclisi, Proleter Devrimci Duruş ve İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri adına Mustafa Zorlucan basın açıklaması yaptı.

Zorlucan açıklamasında, emperyalist güçlerin halklara yönelik saldırılarının yalnızca yerel ya da bölgesel çatışmalar olmadığını belirterek, bu saldırıların ABD emperyalizmi ile Türkiye ve İsrail gibi bölgesel güçlerin Suriye'yi yeniden dizayn etme planlarının parçası olduğunu ifade etti.

IŞİD'in bu süreçte kullanılan taşeron bir güç olduğunu dile getiren Zorlucan, halklar arasında düşmanlık tohumları ekilmeye çalışıldığını söyledi.

Ülkede yaşanan ekonomik ve politik krizin bu tür provokasyonlarla perdelenmek istendiğini kaydeden Zorlucan, etnik ve mezhepsel gerilimlerin bilinçli şekilde kışkırtıldığı vurgulandı. İsrail ve emperyalist merkezlerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü değil, kendi çıkarlarını esas aldığını ifade eden Zorlucan, gerici çeteler eliyle halkların birbirine kırdırıldığını dile getirdi.

Zorlucan, Suriye'de yaşananların bedelini emekçilerin, Kürtlerin, Arapların, Alevilerin ve tüm ezilen halkların ödediğini belirterek, halklara yönelik her türlü gerici saldırı ve emperyalist müdahalenin reddedildiğini söyledi.

Çözümün emperyalistlerden, işbirlikçi rejimlerden ve gerici çetelerden bağımsız, halkların eşitliğine ve ortak mücadelesine dayalı bir Suriye olduğunu vurgulayan Zorlucan, emperyalist barbarlığa, gericiliğe ve provokasyonlara karşı mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

Eylemciler, açıklama öncesinde sokaklarda bildiri dağıttı.

Açıklama esnasında "Savaşa değil emekçiye bütçe", "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganları atıldı.