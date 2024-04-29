5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti

Rize'de yaşayan Zeynep-Hakan Tüfekçi çiftinin 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen 16 yaşındaki kızları Esila Tüfekçi Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YILLAR SONRA KALP NAKLİ YAPILDI

5,5 yıldır kalp nakli bekleyen ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde ECMO cihazına bağlanan 16 yaşındaki Rizeli Esila Tüfekçi'nin annesi Zeynep Tüfekçi, Esila'ya kalp bulunduğunu duyurmuştu. Ameliyat öncesinde durumu ağırlaşan Esila'ya yaklaşık 9,5 saat süren ameliyatın ardından kalp nakli yapıldı.

AMELİYATIN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Nakil ardından yoğun bakım ünitesine alınan Esila için bekleyişe geçildi. Minik Esila yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Esila'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından Sahil Camii'nde kılınacak. Ardından da Derepazarı ilçesine bağlı Eriklimanı mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.