Yaralı Bulduğu Kargaya 3. Yaş Pastası

Kocaeli'de 3 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği kargayı yanından ayırmayan Ömer Tek, "üçüncü evladım" dediği hayvanın yeni yaşını pasta keserek kutladı. Menüsünde ekmek yerine et, ciğer ve Rize'den özel getirilen kavurma bulunan; sadece Karadeniz hamsisi yiyip Rize çayı içen karga, sahibine olan bağlılığı ve yabancıları bahçeye yaklaştırmamasıyla dikkati çekiyor.

Ömer Tek'in 3 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği karga, zamanla ailenin en özel üyelerinden biri haline geldi. Yavruyken tedavi ederek yaşama tutundurduğu kargayı bir an olsun yanından ayırmayan Tek, kargasının her yıl doğum gününü pasta keserek kutluyor. Sahibinin nereye giderse peşinden giden, yabancıları bahçeye yaklaştırmayan ve organik beslenmesiyle dikkat çeken karga, çevresindekilerin de ilgi odağı oluyor.

"3. yaş gününü kutluyoruz"

Karganın kendisine olan bağlılığına dikkat çeken Ömer Tek, "3 yıl önce kargamı yaralı şekilde buldum. 3 yıldır benimle birlikte. Her sene doğum gününü kutluyoruz, pasta alıyoruz ona. Aynı evlat gibi. Nereye gitsem peşimden geliyor. Benim iki tane evladım var. Bunu da üçüncü evladım olarak görüyorum. İnsanlar kargaların nasıl olduğunu bilmiyor ama insana çok bağlı. Aynı evlat gibi. Bahçeye geliyorum, hemen yanıma geliyor. Onunla oynamadığım zaman beni ısırıyor, adeta 'Oyna benimle' diyor. Çok güzel bir duygu. Bu sene de ona bir sürpriz yaptık. Doğum günü için pasta aldık. Bir de çeyrek altın aldık ama altınları sakladı. Götürüp bir yere koydu. Bulacağız onları inşallah" dedi.

"Organik Rize çayı içiyor"

Karganın beslenme alışkanlıklarının çok seçici olduğunu belirten Tek, şunları kaydetti:

"Kargam hamsi, et ve ciğer yiyor. Öyle her şeyi yemiyor. Ekmek yemez, çok seçici. Yediği her şey organik. Mesela Marmara hamsisini yemez, Karadeniz hamsisi yer. Rize'den ona özel kavurma getiriyorum. Organik Rize çayı içiyor. Sallama çay içmez. Çok organik besleniyor. O bize alıştı, biz de ona alıştık."

"İyi ki onu bulmuşuz"

Kargaya sahip olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer Tek, "İyi ki de onu bulmuşuz. Çok mutluyum. Bahçenin neşesi oldu. Yabancı kargaları asla bahçeye sokmuyor. Yabancı birisi geldiği zaman hemen bağırır. Çok sadık bir hayvan. 'Besle, kargayı oysun gözünü' sözünü asla kabul etmiyorum, çok cana yakın, sadık bir hayvan. Herkese tavsiye ederim. Herkes evinde hayvan beslesin. Evi yoksa bahçesinde beslesin. Kuş olur, köpek olur, kedi olur, hiç fark etmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı