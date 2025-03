Rızaiye Gönül Elçileri Derneği'nden Elazığ'da İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Rızaiye Gönül Elçileri İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında Elazığ'daki ihtiyaç sahibi ailelere iftar ve sahur desteği sağlıyor. Günlük üç çeşit yemek, tatlı ve ayran ikram edilirken, sahur için özel kahvaltılık paketleri de dağıtılıyor. Dernek, hayırseverleri bu anlamlı dayanışmaya katkıda bulunmaya davet ediyor.

Elazığ'da faaliyet gösteren Rızaiye Gönül Elçileri İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için kapsamlı bir yardım organizasyonu başlattı. Dernek Başkanı Musap Tanyıldızı, her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar ve sahurda sıcak yemek ve kahvaltılık destekleriyle vatandaşların yanında olacaklarını belirtti. Elazığ'ın 25 mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere günlük üç çeşit yemek, tatlı ve ayran ikram edilecek. İftar saatine yakın, aileler derneğe gelerek sefer taslarıyla yemeklerini alıp evlerine götürecek. Ayrıca bu yıl, Ramazan ayının 29 gününe özel kahvaltılık paketleri hazırlanarak ailelere ulaştırıldı. Dernek Başkanı Musab Tanyıldızı, yetim, öksüz, dul, yaşlı ve engelli vatandaşlar ile belirli bir gelir seviyesinin altında kalan çocuklu ailelere yönelik olan bu organizasyonun, iftar çadırı mantığında değil, doğrudan ihtiyaç sahiplerine yönelik bir yardım faaliyeti olduğunu vurguladı. Elazığ halkının hayırseverlerine de çağrıda bulunan Tanyıldızı, "Ramazan programını gelin burada birlikte yapalım, ihtiyaç sahibi ailelere hep birlikte destek olalım" dedi.

Ramazan ayı boyunca sürecek

Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Tanyıldızı, "Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında belirlemiş olduğumuz halka kapalı bir organizasyonumuz var. Elazığ'ın 25 mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Her sene olduğu gibi o ailelerimize günde üç çeşit tatlısı ve ayranı da olmak üzere yemek yapıyoruz. 25 mahalleden iftar saatine yakın ailelerimiz buraya geliyorlar, sefer taslarıyla onlara yemeklerini teslim ediyoruz, evlerine gidiyorlar. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün çektiği için ilk iftarlarını sahur yapmaları için paketlerini teslim ediyoruz. Sahura kalktıkları zaman akşamdan vermiş olduğumuz yemeklerle değil de hepimizin evinde olduğu gibi güzel kahvaltılıklarla açsınlar. Kahvaltılık olarak da Ramazan'ın her gününe özel 29 çeşit hazırladık. Ramazan ayı boyunca hem sahurları hem de iftarları Rızaiye Gönül Elçileri tarafından karşılanacak. Organizasyonumuz halka kapalı bir organizasyon, iftar çadırı mantığında ilerlemiyor. Ramazan ayında evinde yemek yapamayan yetim, öksüz, dul, yaşlı ve engelli vatandaşlardan belirlemiş olduğumuz belirli bir gelirin altında kalan ve 0-15 yaş arası çocukları kapsayan bir organizasyon. Elazığ halkının nadide hayırseverlerine de sesleniyoruz. Ramazan programını gelin burada birlikte yapalım, ihtiyaç sahibi ailelere birlikte yardım edelim" dedi.