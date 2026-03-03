Haberler

Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı yapıldı

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği, en az 2 insansız hava aracı ile saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bazı patlama sesleri duyuldu ve binada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Suudi Arabistan'daki ABD Riyad Büyükelçiliği'ne en az 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Riyad'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD Riyad Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği 2 insansız hava aracının hedefi olmuştur. Saldırı sonucunda sınırlı bir yangın çıkmış ve binada küçük çaplı maddi hasar meydana gelmiştir" denildi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise, Cidde, Riyad ve Dahran'daki vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaparak, bölgedeki askeri tesislere zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarının Riyad Büyükelçiliği'ne gelmekten kaçınması tavsiye edildi. ABD Riyad Büyükelçiliği'nin bölgesel durumu izlemeye devam ettiği vurgulandı. Suudi Arabistan basını ise, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen saldırının ardından kentin farklı noktalarından patlama seslerinin geldiğini bildirdi. Sosyal medyada saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. - RİYAD

