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Reyhanlı'daki Geçici Konaklama Merkezi'nde Yangın: Elektrik Tesisatları Kötü Durumda

Reyhanlı'daki Geçici Konaklama Merkezi'nde Yangın: Elektrik Tesisatları Kötü Durumda
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Çatalhöyük Geçici Konaklama Merkezi'nde çıkan yangında üç konteyner zarar gördü. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, yangının elektrik tesisatlarının kötü durumda olmasından kaynaklandığını belirtti ve bölge halkının sorunlarının göz ardı edildiğini ifade etti.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde 12 Kasım tarihindebilinmeyen bir nedenle yangın çıkan Çatalhöyük Geçici Konaklama Merkezi'ne giderek incelemelerde bulundu. Mullaoğlu, konteynerin yanma nedeninin elektrik tesisatlarının kötü durumda olmasından kaynaklandığını belirtti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi Çatalhöyük Geçici Konaklama Merkezi'nde 12 Kasım tarihinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa zamanda yan konteynerlere de sıçradı. Üç konteynerin yandığı olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangın çıkan bölgede incelemelerde bulunan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Konteynerin yanma nedeninin elektrik tesisatlarının kötü durumda olmasından kaynaklandığını söyleyen Mullaoğlu, sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını ve vatandaşların elektronik eşyalarını kullanmaya korktuğunun altını çizdi.

"İki yıl geçti insanlar hala su akıtan konteynerlerde yaşıyor"

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen su akıtan konteynerlerde yaşamaya devam eden insanlar olduğunu, yağmur öncesi branda dağıtımını bile organize edemeyen bir iktidarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Mullaoğlu, "Elektrik tesisatları kötü durumda. Yangın tüpü var ama boş olduğunu öğrendik. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Bu yangın daha büyük felaketlere neden olabilir. Halkın güvenliğini tehdit eden bu koşullar derhal düzeltilmeli" şeklinde konuştu.

"Bölge halkının yaşadığı sorunlar göz ardı ediliyor"

Sadece elektrik tesisatlarının değil aynı zamanda su sızıntıları ve diğer altyapı eksikliklerinin de büyük sorun yarattığını belirten Mullaoğlu, iki yıl önce yapılan konteynerlerin hala su sızdırdığına dikkat çekti. Mullaoğlu, yağmur mevsimi öncesi bölge halkının yaşadığı bu zorlukların göz ardı edildiğini ve bunun tehlikeli sonuçları olacağını belirterek, iktidarın temel yaşam koşullarına yönelik çözüm üretme noktasında yetersiz kaldığının altını çizdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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