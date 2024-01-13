Ressam Pınar Kanber'in 'Kervansarayların İzinde' Temalı Sergisi Açıldı

Ressam Pınar Kanber, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle yaptığı eserlerinden oluşan 'Kervansarayların İzinde' temalı resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverle ile buluşturdu.

Pınar Kanber, hayatına terk edilmiş kervansarayları renklerle dile getirdiğini belirterek, resimlerinde geçmişi vurgulayıp kervansarayların varlığına dikkat çekmek istediğini söyledi.

Kanber, "Kervansarayların İzinde" temalı resim sergisine güncel olandan hareketle geriye doğru bakarak, Selçuklu Kervansaraylarının verilerini, birleştirici öğelerini, tarihi ve toplumsal dönüşüm içerisinde ele aldığını anlattı.

"Sanat benim için sadece mutlu etme aracı değildir, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşme, düşündürme, sorgulama aracıdır. Her zaman söylemek istediğim söz ve anlatımcı olgu, üretim süresince itici bir güç olur" diyen Kanber, şunlar şunları kaydetti: "Resimlerimin kaynağı hep yaşam ve yaşamın sürekliliği içindeki zaman kavramları olmuştur. Geçmiş bilinçaltına birikmiş gözlemler ile şimdikinin birleşimi olan bir dünyayı yansıtmak istedim. 2005 yılında İpek Yolundaki Selçuklu Kervansarayları üzerinden tarihi ve kültürel araştırma içerisine girdim. Kilometrelerce gidilen yollar, görülen ve araştırılan 120 Kervansaray sonucunda oluşan duygu yoğunluğu ile çalışmalarıma başladım. Çalışmalarımın ilk durağı 1150 yılında Selçuklu Sultanı I. Mesut tarafından yapılan Alayhan, Anadolu'da yapılan ilk kervansaray ve Selçuklu mimarisinin en önemli simgesi olan çift gövdeli, tek başlı aslan figürünün taşıyan kervansaraydır. Fakat tarihi miras olarak adlandırdığımız bu kervansaray ve diğer gördüğüm kervansarayların yok olmaya mahkum olması, taşlarının kullanılmak için yıkılmaları, ortalarından yolların geçmesi ve büyük kısmının tamamen tahrip edilmesi ve yerlerinin bile bilinmemesi beni çok etkiledi."

Gaziantep'in köklü tarihi, zengin kültürü ve otantik yapısının kendisini çok etkilediğini dile getiren Kanber, "SANKO Sanat Galerisi ev sahipliğinde eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturmaktan dolayı çok mutluyum. SANKO Sanat Galerisi'ne destek ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını Kanber'e takdim etti.

Sergi açılışına SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanat Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, akademisyenler ve sanatseverler katıldı. Pınar Kanber'in 31 eserinin yer aldığı "Kervansarayların İzinde" temalı resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi'nde 2 Şubat 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 arasında gezilebilecek.

Pınar Kanber, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu, 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Atölyesinde 2003 yılından itibaren yetişkinlere ve çocuklara sanat eğitimleri veren Kanber, kurumlara ve STK'lara sanat danışmanlıkları yaptı. Kocaeli'nde AB Projelerini koordine etti, yerel gazetelerde sanat yazarlığı yaptı. Vehbi Koç Vakfı'nda Sanat Yönetmenliği yaparken yüzlerce kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kanber, İşitme Engelliler ile tiyatro kulübü kurdu ve genel koordinatörlüğünü üstlendi. Başta Kervansaraylar olmak üzere birçok konuda araştırmaları ve yazıları olan Sanatçı, İstanbul'daki atölyesinde ulusal ve uluslararası sanat projelerine devam etmektedir. - GAZİANTEP