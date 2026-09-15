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"Resim yapmaya başladığımda dünyayı unutuyorum" demişti

'Resim yapmaya başladığımda dünyayı unutuyorum' demişti
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Zonguldak’ta televizyondaki resim programlarını izleyerek sanat hayatına adım atan 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, ilk sergisinden 20 yıl sonra ikinci kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Zonguldak'ta televizyondaki resim programlarını izleyerek sanat hayatına adım atan 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, ilk sergisinden 20 yıl sonra ikinci kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören ve Ermiş'in fırçasından çıkan 23 eserin yer aldığı sergi, 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Televizyondan öğrendi, 80 tablo yaptı

Eşini 39 yıl önce kaybettikten sonra dört çocuğunu tek başına büyüten Ermiş, ilerleyen yıllarda resme yöneldi. Televizyonda ünlü ressam Bob Ross'u izleyerek herhangi bir eğitim almadan kendini geliştiren Ermiş, bugüne kadar toplam 80 tabloya imza attı. İlk sergisini 2006 yılında açan Ermiş, 2026 yılında açtığı ikinci sergisiyle ilerleyen yaşına rağmen üretmeye devam ettiğini gösterdi.

Açılışa gösterilen yoğun ilgiye ve protokole teşekkür eden Ermiş, "Gelen, bilen herkese teşekkür ediyorum. Sergide en çok manzara ve ev temalı eserlerim var. Su, ağaç gibi doğa unsurlarını çalışıyorum ancak insan resimleri yapamıyorum. İlk sergimi 2006'da açmıştım, 20 yıl sonra 81 yaşımda tekrar bir sergi daha açmış oldum" ifadelerini kullandı.

"Resim yaparken dünyayı unutuyorum"

Zamanının büyük bölümünü köyde ve şehirdeki evinin balkonunda tuval başında geçiren Ermiş, sanata olan tutkusunu "Bob Ross'u izlerken 'ben de yapacağım' dedim ve evimin duvarına asmak için başladığım resim serüveninde kendimi sergide buldum. Resim yaparken dünyayı unutuyorum, tüm dikkatimi oraya veriyorum. Boş vakitlerimi bulmaca çözerek ve özellikle eski evler ile manzaraları resmederek geçiriyorum" şeklinde dile getirmişti.

Ermiş'in azmi ve sanata olan sevgisi, sergiye katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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