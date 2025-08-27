Resim Öğretmeni Bayraklı Çeşme'yi Güzelleştirdi

Şanlıurfa'da görev yapan resim öğretmeni Şura Kesim'in, yaz tatili için geldiği Düzce'deki eski bir çeşmeye çizdiği Türk bayrağı ve cami silüeti, mahallenin "Bayraklı Çeşme" olarak anılmasına vesile oldu.

Harran ilçesinde resim öğretmeni olarak görev yapan Kesim, yaz tatilini geçirmek için memleketi Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Yeni Vakıf köyüne geldi. Köydeki çeşmelerin bakımsız ve yıpranmış olduğunu fark eden Kesim, bu çeşmeleri sanatıyla güzelleştirmeye karar verdi. İlk olarak köye bağlı Yeni Mahalle'deki bir çeşmenin üzerine kırmızı zeminli, ay yıldızlı Türk bayrağı ve cami silüetleri resmetti.

"Çok ilgi gördü"

Yaptığı çalışmanın köylüler ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Şura Kesim, köyüne renk katmak istediğini söyledi. Çeşmeyi güzelleştirmek için boyama fikrinin aklına geldiğini anlatan Kesim, "Köyümüzde bulunan bir çeşmenin eskimiş ve yıpranmış olduğunu gördüm. Bu nedenle çeşmeyi güzelleştirmek için boyama fikri aklıma geldi. Bu sırada 'Ne yapabilirim?' diye düşündüğümde bayrak ve camilerin daha uygun olacağını buldum. Uygun şekilde tasarlayıp boyama yaptım. Bayağı ilgi gördü, mahalleye de renk katmış oldu" dedi.

"Adres tarif ederken de bayraklı çeşmeyi merkez alarak tarif ediyorlar"

Eserinin ardından mahallenin adının bile "Bayraklı Çeşme" olarak anılmaya başlandığını ifade eden Kesim, şöyle konuştu:

"Bu durum beni de mutlu ediyor. Adres tarif ederken de bayraklı çeşmeyi merkez alarak tarif ediyorlar. Mahallemizin sembolü oldu diyebiliriz. Köyümüzde daha eskiden yapılmış başka çeşmeler de var. Bunları da ilerleyen zamanlarda boyamayı ve farklı resimler yapmayı düşünüyorum" - DÜZCE