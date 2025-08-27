Resim Öğretmeni Bayraklı Çeşme'yi Güzelleştirdi

Resim Öğretmeni Bayraklı Çeşme'yi Güzelleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da görev yapan resim öğretmeni Şura Kesim, yaz tatili için gittiği Düzce'deki köyde eski bir çeşmeye Türk bayrağı ve cami siluetleri çizerek mahallenin 'Bayraklı Çeşme' olarak anılmasına neden oldu. Kesim, köydeki diğer çeşmeleri de renklendirmeyi planlıyor.

Şanlıurfa'da görev yapan resim öğretmeni Şura Kesim'in, yaz tatili için geldiği Düzce'deki eski bir çeşmeye çizdiği Türk bayrağı ve cami silüeti, mahallenin "Bayraklı Çeşme" olarak anılmasına vesile oldu.

Harran ilçesinde resim öğretmeni olarak görev yapan Kesim, yaz tatilini geçirmek için memleketi Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Yeni Vakıf köyüne geldi. Köydeki çeşmelerin bakımsız ve yıpranmış olduğunu fark eden Kesim, bu çeşmeleri sanatıyla güzelleştirmeye karar verdi. İlk olarak köye bağlı Yeni Mahalle'deki bir çeşmenin üzerine kırmızı zeminli, ay yıldızlı Türk bayrağı ve cami silüetleri resmetti.

"Çok ilgi gördü"

Yaptığı çalışmanın köylüler ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Şura Kesim, köyüne renk katmak istediğini söyledi. Çeşmeyi güzelleştirmek için boyama fikrinin aklına geldiğini anlatan Kesim, "Köyümüzde bulunan bir çeşmenin eskimiş ve yıpranmış olduğunu gördüm. Bu nedenle çeşmeyi güzelleştirmek için boyama fikri aklıma geldi. Bu sırada 'Ne yapabilirim?' diye düşündüğümde bayrak ve camilerin daha uygun olacağını buldum. Uygun şekilde tasarlayıp boyama yaptım. Bayağı ilgi gördü, mahalleye de renk katmış oldu" dedi.

"Adres tarif ederken de bayraklı çeşmeyi merkez alarak tarif ediyorlar"

Eserinin ardından mahallenin adının bile "Bayraklı Çeşme" olarak anılmaya başlandığını ifade eden Kesim, şöyle konuştu:

"Bu durum beni de mutlu ediyor. Adres tarif ederken de bayraklı çeşmeyi merkez alarak tarif ediyorlar. Mahallemizin sembolü oldu diyebiliriz. Köyümüzde daha eskiden yapılmış başka çeşmeler de var. Bunları da ilerleyen zamanlarda boyamayı ve farklı resimler yapmayı düşünüyorum" - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu

Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.