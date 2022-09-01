Reşat Erdoğan, mahalle buluşmalarına devam ediyor

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, mahalle gezilerini aralıksız sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin daveti üzerine Malatya Yeşiltepe semtinde bulunan Fatih ve Yeşilkaynak mahallelerini ziyaret eden Reşat Erdoğan mahallelilerle bir süre sohbet etti.

Reşat Erdoğan, vatandaşların ekonomik sıkıntı gibi bazı şikayetleri üzerine yaptığı konuşmada, sıkıntılı süreçlerin biteceğini, bu sürecin birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatılacağına inandığını ifade ederek, " Süreç zor ve sıkıntılı. Hiçbir sorun sonsuza kadar sürmez. Yeter ki, birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayalım. Bu zor günlerde geride kalacak inşallah " şeklinde konuştu.

Bu arada, mahalle sakinleri, bu yıl sivrisinek başta olmak üzere mahallelerinde ciddi bir haşere olduğunu, ilaçlamanın yetersiz olduğunu da ifade ettiler.

40 öğrenciye kırtasiye ve çanta hediye

Diğer yandan, Erdoğan, Ülkü Ocakları tarafından başlatılan " Küçük kalplerin büyük hayallerine umut oluyoruz " kampanyasına, şuana kadar ki en büyük desteği vererek, 40 öğrenciye kırtasiye ve çanta hediye etti.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, herkesin imkanlar ölçüsünde yardım yapması gerektiğini ifade ederek, " Eğitim bizim için en başta gelen önceliğimiz. Bu konuda duyarlı olmamız lazım. Faik Erdoğan Vakfı olarak, eğitime katkı için çok sayıda öğrenciye burs veriyoruz. Bu kampanyayı başlatan Ülkü Ocaklarını kutluyorum" dedi. - MALATYA