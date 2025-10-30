Haberler

Reşat Aşan Beraat Etti, Dava Siyasi Nedenlerle Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Mersin İl Eşbaşkanı Reşat Aşan, silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasından beraat etti. Duruşmada avukatları, davanın hukuki değil siyasi bir karakter taşıdığını belirtti.

(MERSİN) - Dem Parti Mersin İl Eşbaşkanı Reşat Aşan'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davanın ikinci celsesinde beraatına hükmedildi.

Mersin 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık avukatlarından Gazi İnci, davanın hukuki değil, politik bir karakter taşıdığını belirtti.

İnci, "Eğer burada Reşat Aşan yargılanıyorsa, bu iktidarın buna ihtiyaç duymasından kaynaklıdır. Sunulan iddialar bu siyaset üzerinden hareket eden kurumların taleplerinden yargılanıyor. Burada bir fikir, talep hakkı yargılanıyor. Ahmet Özer Reşat'la konuştuğu için, Reşat da Ahmet Özer'le konuştuğu için yargılanıyor. Böyle absürt bir dava olamaz, bir telefon konuşması dahi delil sayılıyor. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

"Konuşmalarımız sosyal ilişkilere dayanmaktadır"

Reşat Aşan ise Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) demokrasi ve barışı savunan bir platform olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"HDK'li olmak suç değildir, kriminalize edilmesini kabul etmiyorum. Yarın da HDK çalışmalarında yer alacağım. Bu iddianame AKP'nin rant hesapları çerçevesinde hazırlanmış. Demokratik siyaseti illegalize etmek için hazırlanmış. Ne Ahmet Özer örgüt üyesi ne de ben örgüt üyesiyim. Konuşmalarımız sosyal ilişkilere dayanmaktadır. 'Kimyasal silah kullanılmasın' demek suç değildir; bunu suç saymak suçtur. Dosya tamamen siyasi saiklerle derlenmiş görünmektedir. Beraatimi ve üzerimdeki adli kontrolun kaldırılmasını talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, savunmaları almasının ardından Reşat Aşan'ın beraatine hükmedildiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye'nin ünlü hamburger markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü hamburger markası konkordato ilan etti
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.