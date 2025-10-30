Reşat Aşan Beraat Etti, Dava Siyasi Nedenlerle Açıldı

(MERSİN) - Dem Parti Mersin İl Eşbaşkanı Reşat Aşan'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davanın ikinci celsesinde beraatına hükmedildi.

Mersin 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık avukatlarından Gazi İnci, davanın hukuki değil, politik bir karakter taşıdığını belirtti.

İnci, "Eğer burada Reşat Aşan yargılanıyorsa, bu iktidarın buna ihtiyaç duymasından kaynaklıdır. Sunulan iddialar bu siyaset üzerinden hareket eden kurumların taleplerinden yargılanıyor. Burada bir fikir, talep hakkı yargılanıyor. Ahmet Özer Reşat'la konuştuğu için, Reşat da Ahmet Özer'le konuştuğu için yargılanıyor. Böyle absürt bir dava olamaz, bir telefon konuşması dahi delil sayılıyor. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

"Konuşmalarımız sosyal ilişkilere dayanmaktadır"

Reşat Aşan ise Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) demokrasi ve barışı savunan bir platform olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"HDK'li olmak suç değildir, kriminalize edilmesini kabul etmiyorum. Yarın da HDK çalışmalarında yer alacağım. Bu iddianame AKP'nin rant hesapları çerçevesinde hazırlanmış. Demokratik siyaseti illegalize etmek için hazırlanmış. Ne Ahmet Özer örgüt üyesi ne de ben örgüt üyesiyim. Konuşmalarımız sosyal ilişkilere dayanmaktadır. 'Kimyasal silah kullanılmasın' demek suç değildir; bunu suç saymak suçtur. Dosya tamamen siyasi saiklerle derlenmiş görünmektedir. Beraatimi ve üzerimdeki adli kontrolun kaldırılmasını talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, savunmaları almasının ardından Reşat Aşan'ın beraatine hükmedildiğini açıkladı.