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Remziye Yıldızhan, Diyarbakır Çermik'te bulduğu altın bilekliği sahibine teslim etti

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Remziye Yıldızhan, Diyarbakır Çermik'te bulduğu altın bilekliği sahibine teslim etti
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yolda yürürken altın bileklik bulan Remziye Yıldızhan, Eyyüp Yaman'ın sosyal medyadan kaybolduğunu bildirdiği bilekliği damadı Ramazan Kaçmaz aracılığıyla sahibine teslim etti. Örnek davranış ilçede takdirle karşılandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yolda yürürken altın bileklik bulan Remziye Yıldızhan isimli vatandaş, insanlık görevini yerine getirerek, künyeyi sahibine teslim etti.

Eyyüp Yaman isimli vatandaş akşam saatlerinde bir adet altın bilekliğin, Gelincik Parkı civarında kaybolduğunu Çermik'te faaliyet gösteren sosyal medya sayfalarına bildirdi. Sosyal medyada kayıp ilanını gören Remziye Yıldızhan da damadı Ramazan Kaçmaz aracılığıyla sahibi ile iletişime geçerek bilekliği sahibine teslim etti.

Örnek davranış, ilçede takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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