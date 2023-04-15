Rektör ve belediye başkanı söyleşiye katıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yemekhanesinde Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in katılımıyla söyleşi ve iftar programı gerçekleştirildi.

Söyleşi ve iftar programında, üniversite yönetim kadrosu, Niğde Belediyesi yönetim kadrosu, akademisyen ve idari personeller de yer aldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediyesi'nin kendileri için en önemli paydaşlardan biri olduğunu ifade ederek Niğde Belediyesi'nin sınav dönemlerindeki çorba ikramlarından kültürel ve sanatla ilgili etkinliklere kadar birçok konuda kendilerine önemli destekler sağladığını aktardı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarının sonunda gerçekleştirilen iftar programına sağladıkları katkılar dolayısıyla Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ve Niğde Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise söyleşi programındaki açıklamalarında Niğde Belediyesi olarak üniversiteyi Niğde'nin tacı olarak gördüklerini ifade ederek ellerinden gelen desteği vermeye her daim devam edeceklerini sözlerine ekledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; açıklamalarının sonunda kendilerine bu güzel ortamı hazırlayan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya ve Üniversite yönetimine teşekkür etti. Program, soru cevap kısmı ve ardından gerçekleştirilen iftar ile son buldu. - NİĞDE