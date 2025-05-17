Prof. Dr. Mutlu Türkmen Yeniden Bayburt Üniversitesi Rektörü Atandı

Prof. Dr. Mutlu Türkmen Yeniden Bayburt Üniversitesi Rektörü Atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı. Türkmen, 4 yıldır sürdürdüğü bu göreve kaldığı yerden devam edecek. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu onurun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 4 yıldır Bayburt Üniversitesi rektörlüğünü sürdüren Türkmen, görevine kaldığı yerden devam edecek. Atama sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin yüksek takdir ve tensipleriyle, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanmış olmanın onur ve mutluluğunu yaşamaktayım. Bu önemli vazifeyi bir kez daha üstlenmek, benim için büyük bir gurur kaynağıdır.

Şahsımı bu ulvi göreve tekrar layık gören, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar hocama ve değerli Yükseköğretim Kurulu üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu süreçte desteklerini esirgemeyen, duaları ve iyi dilekleriyle yanımda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu güven ve teveccühe layık olmak, üniversitemizi daha ileriye taşımak ve öğrenci merkezli olarak inşa ettiğimiz stratejik planımızı gerçek kılmak için azimle çalışmaya devam edeceğim." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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