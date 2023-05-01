Rektör Sözbir Kuzey Makedonya'daki KÜNİB fuarına katıldı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Üsküp'te düzenlenen eğitim fuarına katıldı.

14 ülkeden 176 üniversitenin üye olarak yer aldığı KÜNİB; Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Vizyonu" çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı'nın "Yurtdışındaki Fuarlara Katılım Desteği" dahilinde, Study in Türkiye logosu altında çok sayıda eğitim fuarını hayata geçirdi.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen fuarda Düzce Üniversitesi'nin de tanıtımı gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi'nin; nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, kampüs imkanları, bilimsel araştırmaları, ulusal ve uluslararası başarıları paylaşılarak yükseköğretimde bir dünya üniversitesi olduğu vurgulandı. Düzce Üniversitesi'nin katma değerli bölgesel kalkınma çalışmalarının da sergilendiği fuarda, tescilli markaların ürünleri ile Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği arı ürünleri tanıtılarak ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi gördü.

Düzce Üniversitesi'nin standı ile diğer ülkelerin yükseköğretim kurumları stantlarını ziyaret eden Rektör Nedim Sözbir, farklı ülkelerden temsilciler ile bilimsel projeler, öğrenci-öğretim üyesi değişimi ve iş birliği imkanları başta olmak üzere çeşitli konularda istişarelerde bulundu. KÜNİB Fuarının, ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılmasına ve uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Sözbir, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti programında Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'i de ziyaret eden Nedim Sözbir, akademik çalışmalar, ortak projeler, değişim programları ve iş birliği olanakları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Sözbir; Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Ardahan Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ile birlikte Kuzey Makedonya Cumhuriyeti eski Anayasa Başkanı Salih Murat'ı da ziyaret etti. - DÜZCE