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Uşak Üniversitesi Rektörü Filistinli Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

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Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi bünyesinde eğitim gören Filistinli öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrasında öğrencilerle sohbet eden Rektör Savaş, Filistin'deki durum hakkında bilgi aldı ve dualarını iletti. Filistinli öğrenciler ise Rektör Savaş ve üniversite yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Öğrenci Yaşam Merkezinde yer alan yemekhanede Filistinli öğrencilerle iftar yemeğinde buluşan Rektör Prof. Dr. Savaş, iftar sonrasında öğrencilerle bir süre sohbet ederek, aileleriyle olan iletişimleri ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

" Filistin'e düşen her bomba bizim de yüreğimize düşüyor" diyerek Filistin'de yaşananları insan olanın yüreğinin kaldıramayacağını söyleyen Rektör Savaş, "Ramazan Ayı'nın dünyanın farklı yerlerinde zulüm altında olan Müslümanların ve tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Yüreğimiz Filistin'de, bu yüzden Ramazan biz Müslümanlar için buruk geçiyor. Gazze'de, Kudüs'te, Filistinli kardeşlerimiz şehit olmaya devam ediyor. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin. Allah yaralı kardeşlerimize de acil şifalar versin" dedi.

Prof. Dr. Savaş, "'İki günü eşit olan ziyandadır' diyen Peygamberin ümmetleri olarak çok çalışmalıyız. Burada eğitim alan siz Filistinli gençler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkenizin refaha ermesi, oradaki mazlumların kurtulması için de çalışıp başarılı olmak zorundasınız. Biz Uşak Üniversitesi olarak her zaman sizin yanınızdayız." şeklinde konuştu.

Filistinli öğrenciler Rektör Savaş'a ve Uşak Üniversitesi yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. İftar sonrasında Filistinli öğrenciler yemek duası ve Kuran-ı Kerim okudular. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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