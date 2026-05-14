Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerle bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; İlim Yayma Cemiyeti Kübra Kız Yurdu tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Yurt Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere dijital ortamda kariyer için meslek seçimine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "Mutlaka kendi gelişiminiz için öğrenmeniz gereken argüman sayısını artırın. Sabah 8, akşam 5, derse giden, gelen, rutin ders çalışan, sınavlara giren çıkan değil, sosyalleşmenizi de tavsiye ederim" dedi. Ömür boyu öğrenmenin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, " Temel değerlerinize bağlı kalmaya ve temel değerlere göre yaşamaya gayret edin" diye konuştu. Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile sohbet ederek, tek tek sorularını cevaplandırdı.

Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Altun öğrenciler tarafından kendisine takdim edilen çiçeği bir öğrenciye hediye etti. - KAYSERİ

