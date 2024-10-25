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Rektör Özölçer, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Baykam'ı Ağırladı

Rektör Özölçer, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Baykam'ı Ağırladı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Uluslararası İklimin Sınırları, Kentleşme ve Sürdürülebilirlik Kongresi nedeniyle Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam'ı makamında ağırladı. İki rektör, kongre hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam'ı makamında ağırladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Uluslararası İklimin Sınırları, Kentleşme ve Sürdürülebilirlik Kongresi (FOCUS 24)" münasebetiyle BEUN'a gelen Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuğu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baykam ile Focus 24 Kongresi hakkında sohbet etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baykam, kongreye davet edilmesinden ve kongrenin BEUN öncülüğünde gerçekleştirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Özölçer başta olmak üzere kongrenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini sundu.

Ziyaret, 2024-2025 Akademik Yılı'nın iki üniversite için de hayırlı ve başarılı geçmesine yönelik karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Hitit Üniversitesi Kültür Sanat zonguldak Rektör Eğitim Yerel

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