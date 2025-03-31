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Rektör Özölçer, Hastanede Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi

Rektör Özölçer, Hastanede Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayram tebriklerinde bulundu. Özölçer, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık diledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Hastanede tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Rektör Özölçer, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastalara acil şifalar diledi. Bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Özölçer, hastane çalışanları ve akademik personelin de bayramını kutladı.

Rektör Özölçer'e hastane başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır ile hastane yönetimi eşlik etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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