Rektör Özölçer'den final haftasında öğrencilere moral ziyareti
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, final haftasında kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti, moral verdi ve akademik başarı için planlı çalışmanın önemine dikkat çekti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, final haftası kapsamında Farabi Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Final sınavları döneminde öğrencilerle bir araya gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek sınav sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilere moral veren Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, planlı ve disiplinli çalışmanın akademik başarıdaki önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında üniversite yönetimi olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özölçer, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Öğrencilerin talep ve görüşlerini dinleyen Rektör Özölçer, iletilen geri bildirimlerin üniversitenin sürekli gelişim ve iyileştirme süreçleri açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilere çorba ikramında bulundu. Samimi bir ortamda öğrencilerle birlikte çorba içen Rektör Prof. Dr. Özölçer, derslere ve sınavlara ilişkin sohbet ederek yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversite yılları, öğrencilerimizin yalnızca akademik bilgiyle değil; aynı zamanda emek, azim ve sabırla kendilerini geliştirdikleri çok kıymetli bir dönemdir. Final haftası, öğrencilerimiz için yoğun ve yorucu bir süreç olsa da bu dönemin disiplinli bir çalışma ve doğru planlama ile başarıyla tamamlanacağına canı gönülden inanıyorum. Bizler üniversite yönetimi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya onların akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle final haftasında kıymetli öğrencilerimize zihin açıklığı, sağlık ve üstün başarılar diliyorum."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e destekleri ve moral ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Prof. Dr. Özölçer, ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
